“Mengoni costa un milione”. Ma il Comune di Cagliari smonta la fake della sinistra

Il capodanno si avvicina e le città si organizzano per realizzare eventi capaci di attirare turismo. In fondo, questo è l'obiettivo finale di qualunque organizzazione: più turisti, d'altronde, vuol dire più soldi. Per le grandi città, soprattutto quelle del circuito storico, non è un'operazione difficile. Il caso di Cagliari, però, è un discorso a parte: il capoluogo sardo è isolato dal resto d'Italia, arrivarci richiede un investimento importante e non ci si passa per caso. Per far sì che le persone scelgano la città per le loro vacanze anche fuori stagione, perché d'estate non serve impegnarsi particolarmente, il Comune ha pensato di realizzare un evento importante per il capodanno: un concerto di Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023. Che tradotto in termini economici significa maggiore turismo, quindi introiti e occupazione.

Ormai star internazionale, può essere l'occasione per far arrivare sull'isola un numero di persone superiore alla media per i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno ma in Comune è scoppiata la bagarre. Il motivo? L'opposizione alla giunta Truzzi, amministrazione di centrodestra, accusa di utilizzare fondi eccessivi per il solo concerto di Mengoni, che a sentire gli esponenti della sinistra cagliaritana costerebbe un milione di euro.

" Spendere così tanti soldi pubblici per organizzare il concerto di Capodanno a Cagliari non solo non è necessario, ma è totalmente inopportuno ", ha accusato Marzia Cilloccu, consigliera comunale e Capogruppo a Cagliari per Orizzonte Comune, già assessore alle Attività produttive nella precedente giunta di centrosinistra. Stando a quanto affermato dall'opposizione, i fondi proverrebbero per 777mila euro dalle casse del Comune, che trarrebbe parte della quota dalla tassa di soggiorno di recente introdotta, e 250mila euro sarebbero finanziati dai contributi regionali chiesti da Palazzo Baccaredda. Il tutto, solo per Marco Mengoni, il quale dovrebbe esibirsi nella cittadella fieristica e non in piazza Paolo VI, nota come piazza dei Centomila.