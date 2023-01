“Mi raccomando, non tradite”. Berlusconi ringrazia per i 5milioni di like su TikTok

Silvio Berlusconi ha effettuato l'iscrizione su TikTok la scorsa estate in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del parlamento e fin da subito la sua presenza sul social network cinese è stata oggetto di grande interesse da parte del pubblico dei social. Il Cavaliere ha scelto di condividere i propri contenuti anche sul social network basato sui video per rivolgersi principalmente ai più giovani, che lo preferiscono rispetto agli altri. Berlusconi ha trovato la chiave comunicativa ideale per rivolgersi a quel pubblico, come dimostrano i grandi numeri registrati dall'ex premier, che oggi ha festeggiato un importante traguardo.

In questi giorni, e nelle prossime settimane, il Cavaliere è impegnato nella campagna elettorale per le Regionali. Il prossimo mese si giocherà una partita importante nel Lazio e in Lombardia, dove il centrodestra di governo si presenterà compatto per sostenere, rispettivamente, Francesco Rocca e Attilio Fontana. Della coalizione Forza Italia è uno dei pilastri principali e offre il massimo sostegno e lealtà. I social sono diventati un terreno fondamentale anche per lo scontro politico e i numeri registrati da Silvio Berlusconi sui social, anche sugli altri oltre che su TikTok, dimostrano l'apprezzamento che gli elettori hanno per Forza Italia e il suo leader. Un apprezzamento che Berlusconi ha voluto ricompensare, ringraziando tutti quelli che hanno gradito i suoi contenuti in questi mesi, nell'auspicio che quei numeri si trasformino anche in voti.