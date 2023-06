Gere pronto allo show in Aula. E Salvini: "Noi porteremo Lino Banfi"

Open Arms è pronta a giocarsi la carta di Richard Gere nel processo contro Matteo Salvini. Il rischio che le udienze si trasformino in uno show è dietro l'angolo, tanto più che sarebbe anche già stata fissata l'udienza in cui l'attore di Hollywood potrebbe essere chiamato a presentarsi in aula a Palermo. " Alla prossima udienza, il 7 luglio, chiederò la citazione di Gere per il 15 settembre ", ha dichiarato l'avvocato di parte civile della Open Arms, Arturo Salerni. L'attore di Pretty Woman si è già detto disponibile a rilasciare la sua testimonianza. " Non so se questo comporterà del prestigio per il nostro Paese, ma noi risponderemo con Lino Banfi ", ha dichiarato Salvini con una battuta durante il forum in Masseria. Tutti ricordano la passerella dell'attore americano nel 2019 a bordo della nave.

Gere, come ha detto Oscar Camps in aula, " mi ha chiamato per chiedere cosa poteva fare, gli ho detto di vederci a Fiumicino e di andare insieme a Lampedusa ". Inutile indagare sul perché Oscar Camps, fondatore della Ong, avesse il numero del famoso attore di Hollywood. Quando Gere è salito a bordo della Open Arms, questa si trovava in acque internazionali, non distante da quelle territoriali italiane. Camps ha spiegato che l'attore ha portato a bordo generi alimentari e che i due sono arrivati sulla nave mediante un'altra imbarcazione affittata per l'occasione.

La presenza di Gere in udienza a settembre sembra essere ormai certa, anche perché la procura non sembra intenzionata a rinunciare alla testimonianza dell'attore. " Abbiamo visto più di cento persone a bordo e mi sono vergognato che abbiamo così tanto e non siamo in grado di abbracciare questi altri esseri umani, i nostri fratelli e sorelle che erano affamati, traumatizzati ", ha dichiarato l'attore al Guardian. Quindi, Gere ha aggiunto: " Se gli fosse stato detto che la barca sarebbe tornata in Libia, sarebbero saltati in acqua e si sarebbero annegati, e ho sentito che era nostra responsabilità portare quanta più luce possibile. Voglio dire, nell'Italia profondamente cristiana, come è potuto succedere? È criminale aiutare le persone bisognose? È stato sbalorditivo per me ".