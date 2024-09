Micro problemi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo non va al contrario, e nemmeno diritto, purtroppo; va solo veloce. Non sono passati quarant'anni dal primo numero di MicroMega, era il 1986, e quello di oggi è già l'ultimo diretto da Paolo Flores d'Arcais, ottant'anni portati benissimo. Meglio della Sinistra, che ne dimostra il doppio. Per l'occasione ecco l'edizione di commiato dal titolo «Cultura della rivolta: quale futuro?».

E siccome l'unico futuro della sinistra è quello di fare i conti col passato, la nuova intellighenzia di speranza e di potere è la stessa di quarant'anni fa. Lucio Caracciolo, Luigi Zanda, purtroppo Eugenio Scalfari è morto, ma non Furio Colombo; e poi Canfora, Cacciari, Augias (vuoi non fare intervenire Augias sulla cultura della rivolta?), Norma Rangeri (quota rosa, ma rossa), De Benedetti, Rino Formica (97 anni, poco meno di quelli del Pci) e Fuksas, Gotor... fino a Zagrebelsky, tutti asserragliati nel ridotto della rivista più tradizionalista del progressismo.

La chiamata alla Resistenza dei residenti di Piazza Vittorio.

Noi possessori della Cultura che viviamo in centro e nei talk show! Noi contro i brutti, sporchi e ignoranti della destra-destra che si sta prendendo quello che è nostro da sempre! Noi, quelli che ci siamo spartiti tutti i posti per

decenni! Quelli che hanno il senso delle istituzioni, che fanno fare bella figura all'Italia, che sono presentabili! Quelli che gridano «Rivolta!».

Quelli che adesso vi diciamo come risolvere i problemi che abbiamo creato noi.