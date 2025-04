Migrante massacra 2 poliziotti, subito libero e Conte: quindi, oggi…

- Trump impone i dazi e subito dopo, casualmente, dall’Unione Europea trapela la notizia di una possibile multa contro X di Musk per 1 miliardo di euro per la violazione del famigerato Digital Service Act, tanto criticato dall’amministrazione Usa. Dicono che il dossier sia indipendente dalle mosse sulle tariffe degli Usa, ma non ci crede manco un bambino dell’asilo. Nido. La domanda è: vale la pena minacciare ritorsioni simili nel momento in cui si cerca di sedersi al tavolo?

- La Commissione Ue ha poi smentito, ma lo stesso bambino di prima sa benissimo che certe notizie trapelano per mandare un segnale salvo poi smentire per gioco qualche ora dopo. Vedremo l'effetto che fa.

- Un poliziotto è stato colpito a testate da un cittadino somalo, a Roma. È successo ieri. E voi direte: solita storia. No. Certo è grave che un signore sputi sull’auto della polizia, aggredisca gli agenti e ne spedisca uno a capocciate all’ospedale. Ma l’assurdità di questa storia sta tutta prima dell’episodio di violenza. Dovete sapere che il giorno prima lo stesso signore era già stato arrestato dalle forze dell’ordine per aver fratturato il dito ad un poliziotto solo perché questi voleva procedere ad un banalissimo controllo di riconoscimento. “Gli avevano solo chiesto i documenti – racconta il Segretario Fsp Roma, Massimo Nisida – ma lui ha cominciato a inveire, a minacciarli, a sputare, scalciare e colpirli, tanto che un collega ha subito una frattura a una mano con prognosi di 30 giorni”. Bene. Anzi, male. Il tizio infatti è stato fermato, processato per direttissima, condannato a otto mesi di reclusione e….. subito liberato. Accade spesso, troppo spesso purtroppo. E giustamente i poliziotti si chiedono che fermano a fare violenti e banditi se poi se la cavano con una annotazione nella fedina penale e un buffetto di saluti. E infatti non solo il soggetto è potuto tornare a casa allegro e felice. Ma non contento la mattina dopo, appena vista una volante, ha sputato contro gli agenti, li ha aggrediti e ne ha preso uno a testate spedendolo in ospedale. Che dite, sarà forse arrivato il momento di tenere dietro le sbarre chi osa sfiorare un poliziotto? Oppure volete che, frustrati dall’effetto del loro lavoro, che si rivela inutile, pericoloso e spesso pure a rischio denuncia, gli agenti decidano di giurarsi dall’altra parte?

- La Gold Card Usa con il volto di Trump, messa in vendita a 5 milioni di dollari per ottenere un permesso di soggiorno permanente negli Usa, è geniale. Sì lo so: lo ius sanguinis, i migranti, i poveracci, i soldi eccetera eccetera eccetera. Ma chi può permettersi di comprare il documento a 5 milioni di dollari deve averne in casa tanti altri, che in questo modo potrà andare a spendere (o ad investire) negli Usa. Che è quello che spera The Donald.

- Avete visto l’home page di ieri di Repubblica? Prima notizia, allarme rosso: Fratelli d’Italia è calato nei sondaggi. Addirittura “È la prima volta nel 2025”. Uno dice: urca, qui si mette male per il governo. Invece no. Intanto perché FdI è scesa sotto il 29% solo dello 0,1%, stesso livello delle vittoriose elezioni europee dello scorso giugno. Ma poi bisogna considerare alcuni aspetti, forse tralasciati quando si osservano le variazioni dei sondaggi solo di settimana in settimana. Primo: Giorgia Meloni ha conquistato Palazzo Chigi con il 26% dei voti e due anni e mezzo dopo, ben oltre quella che in gergo viene chiamata ‘luna di miele’, ha quasi 3 punti percentuali in più. Secondo: FdI magari questa settimana di Supermedia cala, ma il Pd sta oltre sei punti sotto, una distanza quasi incolmabile. I dati completi potete vederli su Youtrend. Distanza incolmabile anche perché, e siamo al terzo punto, gli altri attori della coalizione di centrodestra, Forza Italia e Lega, hanno mantenuto lo stesso gradimento del 2022 e in alcuni casi lo hanno incrementato. Risultato della coalizione: dal 43,8% delle elezioni vinte al 47,9% odierno, dato peraltro più elevato pure delle Europee. Il centrosinistra, invece, supera di poco il 30% e al momento non riuscirebbe a conquistare palazzo Chigi neppure con un improbabile accordo elettorale con il M5S. Servirebbe mettere insieme anche tutte le forze del Terzo Polo in un magico calderone in stile Armata Brancaleone. Senza litigare. Ma su questo, al momento, siamo nel campo della fantapolitica.

- Notizia giornalisticamente stupenda, ma tragica. In Germania un chierichetto è stato “licenziato” perché si è fatto un selfie con un deputato dell’Afd. Il giovane è stato prima convocato dal prete che l’ha sottoposto, dicono i genitori, ad una sorta di “interrogatorio” in cui il parroco avrebbe etichettato il ragazzo come “nazista”. Il sacerdote avrebbe anche chiesto: “Se pensi come un nazista, parli come un nazista, agisci come un nazista, non sei un nazista?”, aggiungendo che un cristiano non può sostenere le posizioni dell'AfD. E pensare che il ragazzino stava anche pensando di farsi prete, invece adesso è sotto choc. Per carità: la Chiesta tedesca ritiene il Nazionalismo dell’Afd incompatibile col cristianesimo, come una volta (e ora?) era bandito il comunismo. Ma non vi sembra di esagerare un tantino? Il punto è che nel 2025 forse uno dovrebbe fare più attenzione al singolo individuo che alle sue passioni politiche. Se era un bravo chierichetto, tanto basta. Lo dico perché anche il sottoscritto ha rischiato di non essere cresimato per le sue simpatie un po’ troppo destre a detta della catechista.

- Vincenzo Visco, uno a cui abbiamo fatto fare il ministro del Tesoro, dice che bisogna “colpire gli oligarchi che sostengono Trump”. Oligarchi, capito? Cioè: i geni americani, che fino a ieri votavano democratico, da Musk a Zuckerberg, improvvisamente sono diventati “oligarchi” come quelli russi. Si però dai, datevi una calmata.

- Bastoni mi sembra un bravo ragazzo. Ma anche i bravi ragazzi, a quanto pare, sparano stupidaggini. Non puoi affermare, come ha fatto il difensore dell’Inter, che “anche i calciatori fanno sacrifici” e “non solo operai e muratori”. Non puoi perché: 1) guadagni 70 volte un operaio e il “sacrificio” che ti viene chiesto è molto meglio remunerato del sacrificio richiesto ad uno che spacca mattoni da mattina a sera; 2) come hai detto bene, il calciatore non è l’unico mestiere che ti porta via tanto tempo dai figli, basti considerare i camionisti (giusto per citarne uno); 3) il tuo “sacrificio” dura dai 19 ai 35 anni, se va bene fino a 40. Poi pacchia totale. Quindi certe volte meglio stare zitti, ecco.

- Non sto dicendo che non sia giusto pagare un campione milioni di euro: comanda il mercato, salvo le storture di un sistema che piange miseria mentre strapaga i suoi interpreti.

Sto solo dicendo che se la vita ti ha concesso un dono, e ti ha dato la fortuna di poterlo sfruttare al massimo, con tutti gli agi che ne conseguono, potresti almeno evitare di venire qui a farci la paternale sui sacrifici “da muratore” che devi affrontare. Anche no, grazie.

- Cioè: M5S e Pd non riescono manco a fare una manifestazione unitaria su un tema fricchettoso come "viva la pace" e "viva l'Europa" e pensano davvero di governare l'Italia?