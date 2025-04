Doveri e rischi in caso di reati: la mossa di Fdi per "avvisare" i migranti

Ascolta ora 00:00 00:00

Frenare la criminalità, compresa quella di derivazione straniera, è uno degli obiettivi di questo governo, che ha già imposto una forte limitazione all'ingresso di migranti irregolari nel Paese. Si tratta di una necessità per riportare la sicurezza in Italia, dove a causa dell'immigrazione di massa si assiste a una costante perdita di libertà da parte dei residenti, che hanno sempre più paura a uscire.

Fino al 2023 sono entrati in Italia migliaia di migranti senza documenti, spinti a raggiungere l'Italia da sirene che promettevano loro benessere e lavoro, che si sono rivelate ovviamente false. Oggi, oltre alle misure di desistenza, la maggioranza vuole introdurre anche misure di conoscenza rivolte ai richiedenti asilo nel nostro Paese che, fino a ora, venivano forniti di un opuscolo in cui erano presenti quasi esclusivamente i diritti che avrebbero acquisito facendo richiesta in Italia. Nel nuovo opuscolo, la cui proposta di legge verrà presentata martedì, ma che è già stata depositata, verranno invece inseriti anche gli obblighi in capo al migrante che decide di fare domanda di asilo nel nostro Paese.

Tra questi v'è il dovere di attenersi " alle norme dell'ordinamento giuridico italiano " e del " rispetto della donna e della parità di genere ", si legge nella Pdl depositata dai deputati di Fratelli d'Italia Sara Kelany e Francesco Filini. L'idea degli onorevoli è quella di modificare l'articolo 10 del decreto legislativo del 2008 in materia di indicazioni obbligatorie da fornire ai richiedenti protezione internazionale. Nell'opuscolo, spiegano Kelany e Filini, " l'elenco dei doveri a cui attenersi una volta giunti sul territorio nazionale trova uno spazio limitato, soprattutto se si considera che la gran parte dell'opuscolo è, di fatto, dedicata ai diritti dei richiedenti asilo e alle garanzie che l'Italia offre loro ".