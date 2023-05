Migranti, riforme, Ucraina: tutte le contraddizioni di Schlein in tv

Era la terza volta che Elly Schlein si presentava in uno studio televisivo nazionale da quando ha vinto le primarie del Partito Democratico lo scorso 26 febbraio, senza contare la disastrosa conferenza stampa al Nazareno dopo la nomina della sua segreteria. E, per la seconda occasione su tre, l'invito è arrivato direttamente da uno dei suoi più grandi sostenitori a livello mediatico: Corrado Formigli. Nel corso dell'intervista nell'ultima puntata di Piazzapulita, la leader dem – per quanto non esattamente messa alle strette dalle domande del conduttore – è riuscita ad attorcigliarsi in una numerosa serie di clamorose contraddizioni dialettiche che era oggettivamente complicato concentrare in mezz'ora scarsa di faccia a faccia.

Gli scivoloni di Schlein

Si parte dal tema dei migranti. Schlein contesta " agli amici della Meloni " il fatto di avere bloccato la riforma del Trattato di Dublino. Formigli le ricorda che con il Pd di Renzi al governi si potesse avere più forza per cambiare le cose, ma lei ribatte: " Era il 2017, c'era già un altro governo ". Vero: peccato che il presidente del Consiglio fosse Paolo Gentiloni, che non è propriamente un estremista di destra. Passando agli accordi con la Libia, Schlein è sempre stata profondamente " contraria al memorandum con la Libia e con la guardia costiera libica " in quando convinta che sia stato proprio questo ad avere " alimentato gli sbarchi ". I numeri, tuttavia, le danno torto: da quell'accordo stipulato dal ministro Minniti (estate 2017) gli arrivi di migranti in Italia sono notevolmente calati, fino a quando la situazione in Libia non è ri-esplosa in tempi recenti.

Sulle riforme costituzionali, la segretaria del Pd ha confermato la sua contrarietà all'elezione diretta del presidente della Repubblica o del capo del governo, per poi aggiungere: " Perché la Meloni è così preoccupata dalla stabilità del suo governo, visto che ha rivendicato di avere finalmente un governo politico con una larga maggioranza? ". probabilmente alla Schlein sfugge che quando si pensa a una revisione (condivisibile o meno) di alcuni punti della Carta, lo si fa a prescindere da chi sta a Palazzo Chigi in quel momento storico: gli esponenti politici dovrebbero pensare (inevitabilmente) all'insediamento dei governi che verranno. Però, per lei, le riforme della Costituzione " non sono una priorità ". Argomento piuttosto curioso, considerando che si sta parlando delle regole più importanti dell'atto normativo fondamentale che definisce l'ordinamento giuridico di uno Stato di diritto.

L'ossessione su Rai e merito

È poi il tema delle nomine a scaldare particolarmente l'ex europarlamentare. Nel giro di pochissimi secondi la Schlein riesce a smentire un suo stesso ragionamento: prima dichiara orgogliosamente che lei di nomine " non vorrebbe proprio occuparsi ", perché è un tema " che non le appassiona minimamente ", poi però ritiene scandaloso che Giorgia Meloni sarà " l'ultima premier ad attuare una lottizzazione, secondo logiche spartitorie della politica, del servizio pubblico ", perché sta pensando a una "riforma complessiva". In che cosa consista questa riforma, non lo vuole però spiegare. Così come finge di non ricordare che la leader di Fratelli d'Italia non sarà nemmeno la prima a occuparsi della Rai. Non sono comunque da meno le aromentazioni sul tema del lavoro e del merito, in cui si lascia andare a una vera e propria supercazzola: " Noi del Pd non abbiamo nessun problema del merito, anzi: sarebbe bene che valesse di più la competenza e il percorso professionale. Ma il problema sorge quando un ministro dell'Istruzione inserisce la parola 'Merito' nel nome del ministero ". Qua è veramente fortunato chi riesce a comprendere quello che ha affermato.