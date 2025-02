Milano-Cortina, firmato l'accordo sulla sicurezza e la regolarità dei cantieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Garantire la sicurezza, la regolarità e la qualità del lavoro nei cantieri in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina del 2026: l'intesa è stata firmata al ministero dell'Interno. Lo scopo è, da parte di tutti gli attori in campo, pure quello di investire in ognuno dei tre elementi. Tra i contraenti, il direttore della struttura per la prevenzione antimafia, il prefetto Paolo Canaparo, le organizzazioni datoriali, e cioè l'Ance, Confcooperative, Agci, Fiae, Confapi, Cna, Claai, Anaepa, Cnce e Legacoop, oltre alle principali sigle di rappresentanza sindacale.

''Si tratta - ha dichiarato il prefetto Canaparo - di una iniziativa che attua le direttive del ministro Piantedosi sulla vigilanza antimafia in occasione di Milano-Cortina ed è in linea con le iniziative avviate dai prefetti per una maggiore sicurezza sul lavoro''. Poi lo stesso prefetto ha rimarcato come "l'accordo rientri nel più ampio ambito di azione per il contrasto alle infiltrazioni nei cantieri edili pubblici da parte delle organizzazioni criminali che hanno interesse a condizionare il reclutamento della manodopera e la gestione degli appalti e sub-appalti". Il che vale "anche" per "quelli di minori dimensioni, non solo per un tornaconto economico, ma anche per dimostrare e rafforzare la capacità di controllo del territorio". Lo Stato c'è ed è forte. Tra gli obiettivi posti, pure quello di intervenire sulle cosiddette "zone grigie", che spesso sono le più difficili da individuare.

L'incontro è stato presieduto dal capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Maria Teresa Sempreviva.

"L'intesa - ha detto quest'ultima - è la prova della visione prospettica con cui è necessario affrontare eventi così importanti come le olimpiadi Milano-Cortina". Eventi "ormai prossimi" - ha aggiunto - "davanti ai quali non possiamo farci cogliere impreparati, ma con i giusti anticorpi".