Sconti fiscali, balneari e Superenalotto. Le novità del decreto Milleproroghe

Dopo due ore di confronto, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Milleproroghe e ad alcuni decreti di attuazioni della delega fiscali. Non mancano le novità, la principale riguarda sicuramente il superbonus: il governo ha approvato infatti un provvedimento ad hoc che interviene sul bonus edilizio al 110 per cento. A sorpresa, è saltata la proroga agli sconti fiscali per gli sportivi, che avrebbe consentito ai club di Serie A di attirare i calciatori dall'estero durante il mercato invernale: a gennaio scatterà dunque la stretta introdotta con uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale. Soddisfazione in casa Lega, il partito di Salvini ha definito “ immorali ” gli sconti invitando i club a investire sui "giovani italiani e non su stranieri strapagati che peraltro sono spesso scarsi" .

Nel Milleproroghe non c’è sazio per le misure sui balneari, ma Fratelli d’Italia ha lanciato un appello ai Comuni a mantenere per tutto il 2024 le concessioni esistenti "in attesa della normativa definitiva che ponga fine alla procedura di infrazione e dia finalmente certezza agli operatori". Sulla stessa lunghezza d’onda Forza Italia: “Sbagliano i comuni che vogliono imporre procedure non necessarie, difendiamo le imprese e chiediamo chiarezza".

È stata invece prorogata al 2024 la non-applicabilità dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat, previsto dalla normativa vigente, al canone dovuto dalle pubbliche amministrazioni per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Stesso discorso per quanto concerne la disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali per cui non si applicazioni riduzioni del canone di mercato.

Tra le misure del Milleproroghe, da segnalare lo slittamento dell’obbligo per la fatturazione elettronica di medici e operatori sanitari, nonché il rinvio al 30 giugno dei termini per gli acquisti di beni strumentali agevolati da Impresa 4.0. prorogata a tutto il 2024 la possibilità per l’Agenzia delle dogane e die monopoli di istituire estrazioni di Lotto e Superenalotto settimanali aggiuntive, ricordando che le maggiori entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.

Tra le varie misure contenute nel Milleproroghe, la proroga al 30 giugno prossimo dei termini per l'espletamento delle attività di bonifica dello stabilimento Stoppani (Sito di interesse nazionale di Cogoleto, Genova), svolte dal Prefetto di Genova in qualità di commissario, mentre per il Sin di Taranto è stata disposta la proroga del commissariamento fino al 31 dicembre 2024. Previsto inoltre un ulteriore anno, per intervenire sulla riperimetrazione o eventuale de-perimetrazione dei Sin esistenti, a fronte di eventuali mutate caratteristiche delle aree per essere oggetto di attività di bonifica di rilievo nazionale.