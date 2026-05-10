Giuli azzera lo staff del ministero della Cultura: revocati gli incarichi a Merlino e Proietti

Terremoto al ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli ha revocato gli incarichi a due figure chiave del suo staff: Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e considerato vicino al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro.
Secondo quanto anticipato da Corriere.it, Giuli avrebbe deciso di azzerare l’intero staff che lo affiancava al dicastero. Alla base della scelta ci sarebbero due episodi distinti. Nel caso di Merlino, il nodo riguarderebbe la mancata vigilanza sulla vicenda del documentario dedicato a Giulio Regeni, progetto a cui il ministero avrebbe poi negato i finanziamenti.
Per quanto riguarda Proietti, invece, sempresecondo quanto riferito dal quotidiano online, la collaboratrice non si sarebbe presentata in aeroporto e non avrebbe quindi preso parte alla missione istituzionale del ministro a New York dello scorso mese.