Ministri, leader e governatori. Montegrotto Terme capitale politica

Relax, cultura e informazione sono i pilastri della quindicesima edizione della tradizionale Festa dei lettori de il Giornale, che quest'anno si svolge nell'esclusiva cornice dell'Esplanade Tergesteo - Luxury Retreat di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Da questa sera, e fino a venerdì 23, le luci del resort si accenderanno su dialoghi senza filtri: alcune delle firme più autorevoli di questo quotidiano si interfacceranno con ministri, protagonisti della politica e interpreti del nostro tempo, dando vita a un racconto che si fa diretto. È una festa di «appartenenza», che nasce per riunire e incontrare la comunità dei lettori de il Giornale ed è un'occasione per prendersi il tempo per analizzare il mondo che cambia

Questa sera, dopo un primo incontro con i lettori, Gabriele Barberis, caporedattore della Politica de il Giornale, intervisterà Alberto Stefani (Lega), neo eletto presidente della Regione Veneto, scelto dai cittadini per governare uno dei motori economici del Paese, che ha raccolto poco più di un mese fa il testimone di Luca Zaia. Domani, invece, il direttore Tommaso Cerno intervisterà il ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta

Alberti Casellati (Forza Italia), protagonista di un momento di grande cambiamento e per il Paese fortemente voluto dal governo Meloni.

Martedì 20 gennaio sarà sempre il direttore a fare gli onori di casa con un'intervista ad Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché segretario di Forza Italia, impegnato in questi primi giorni dell'anno su vari fronti di crisi, dalla carneficina di Crans-Montana, che l'ha visto fisicamente presente in Svizzera dalle prime ore successive ai fatti, alla situazione venezuelana con conseguente liberazione dei cittadini italiani che per anni sono rimasti reclusi sotto il regime di Maduro.

Mercoledì 21 l'inviato di guerra Fausto Biloslavo saluterà i lettori de il Giornale in collegamento dalla Groenlandia, dove si trova per raccontare le tensioni sull'isola a fronte dell'interesse sempre più forte di Trump che ne ventila l'annessione agli Stati Uniti. Successivamente, il nostro inviato Stefano Zurlo dialogherà con Marco Mancini, ex capo del Controterrorismo dell'Intelligence Italiana che di recente, proprio dalle colonne de il Giornale, ha rivelato dove è nascosto l'ayatollah Khamenei in

queste settimane di tensioni in Iran contro il regime teocratico.

Giovedì 22 alle 18 si collega il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara (Lega), impegnato a mantenere una scuola liberale e pluralista dinanzi alla prevaricazione di una certa sinistra ideologica. Alle 21 il vicedirettore Francesco Maria Del Vigo intervisterà il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (Forza Italia), un'altra figura centrale nel programma di riforme che sta portando avanti l'attuale esecutivo nell'ottica di uno Stato più vicino ai cittadini.

Il gran finale della festa dei lettori de il Giornale di venerdì 23 prevede il videocollegamento del direttore Cerno e del ministro della Giustizia Carlo Nordio (area Fdi) che dialogheranno anche sulle grandi manovre per la riforma della Giustizia, che passa anche dal

referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere fissato per il 22 e 23 marzo. In sala a Montegrotto Terme ci sarò con Del Vigo con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati.