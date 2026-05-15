Il ministro Schillaci sarà operato d'urgenza nel fine settimana

Il ministro della Salute Orazio Schillaci si sottoporrà nel weekend a un intervento chirurgico d'urgenza. L'ha reso noto lo stesso ministro, intervenendo in collegamento a Capri Talks, la "due giorni" di confronto su politica, sociale e lavoro realizzata da Spin Factor a Capri.Intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, il ministro ha rassicurato sulle proprie condizioni: "Avrei voluto essere lì con voi, e quindi ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni". A quanto apprende l'agenzia LaPresse le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, ma richiedono, appunto, un intervento chirurgico.
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