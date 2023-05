Minori, per Gualtieri i migranti valgono 3 volte i bimbi italiani "fragili"

Sempre caro fu per il Pd il tema dei minori. Almeno per l’amministrazione di Roma dove il sindaco dem Roberto Gualtieri si batte in prima linea per il riconoscimento delle famiglie dello stesso sesso, per esempio, all’urlo di “andremo avanti con le trascrizioni all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali” sfidando così il decreto governativo.

Proprio sul tema, un bando dell’amministrazione capitolina da più di 2 milioni e 100 mila euro, in scadenza tra pochi giorni, il 30 maggio prossimo. La determina dirigenziale, di cui IlGiornale.it è entrato in possesso, dichiara come oggetto del bando di gara l’affidamento del “Servizio supporto interventi dell’U.O. Protezione persone minore età”. Il bando si divide però in due lotti: uno destinato ai minori migranti e uno ai bambini italiani.

Il primo lotto tratta infatti le “azioni di supporto alla realizzazione di progetti di inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati accolti nel circuito di accoglienza di Roma Capitale”, mentre il secondo ha come obiettivo le “azioni di supporto alla realizzazione di progetti di affidamento familiare di minori in condizioni di fragilità presso il Centro per l’Affido e l’Adozione di Roma Capitale”.

Se il primo lotto è conseguenza “dell’aumento dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati” che “ha caratterizzato un forte incremento delle presenze negli ultimi mesi”, il secondo “attiene alla situazione dei minori risedenti sul territorio nazionale”. Bambini quindi “che alla nascita presentano patologie severe, con nuclei familiari per i quali l’educazione e la cura di un bambino fragile è troppo impegnativa”.

Lo stesso bando, due lotti con obiettivi diversi ma soprattutto con costi molto diversi. Il primo, quello dedicato alle azioni di sostegno ai minori migranti vale infatti 1 milione e 500 mila euro circa, mentre il secondo - dedicato ai bambini sul territorio italiano in attesa di affido o adozione - circa 620 mila euro. Si evince, quindi, che ai minori migranti spetta circa il triplo rispetto a quelli residenti sul territorio nazionale. Uno squilibrio che sembrerebbe spropositato anche per il fatto che sui documenti in possesso de IlGiornale.it è indicato solo il numero dei piccoli immigrati: “Solo nel 2022, alla data del 30/11/2022, i minori stranieri non accompagnati accolti sono stati 1150” (sul territorio di Roma Capitale ndr). Per i bambini italiani “fragili”, in attesa di adozione o affido nessuna statistica è presente nel bando.