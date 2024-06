"Missione Europa". Il leghista Abbruzzese diventa Super Mario per le europee

La comunicazione in campagna elettorale è fondamentale: basta un video, oppure una semplice foto, a fare la differenza, sia in positivo che in negativo. Per le elezioni europee abbiamo assistito a iniziative alquanto discutibili: dai palleggi di Giuseppe Conte con Carolina Morace al “BlaBlaCarl” di Calenda, l’elenco è piuttosto folto. Una delle trovate più originali, nonché riuscite, vede protagonista Mario Abbruzzese, in lizza per un seggio con la Lega di Matteo Salvini: un videogioco in stile Super Mario Bros. per lanciare la sua candidatura.

Il videogame è stato lanciato dallo stesso Abbruzzese in un video pubblicato sui suoi canali social. L’esponente del Carroccio diventa protagonista di un’avventura stile anni Ottanta-Novanta, una sorta di corsa verso Bruxelles ricca di ostacoli. Per completare il gioco è necessario conquistare 12 stelle, ma Abbruzzese ha deciso di lanciare un contest invitando i suoi seguaci a completare l’impresa in soli tre tentativi.

Un’idea molto originale, mai vista prima in Italia e resa possibile dalla collaborazione con i giovani del Movimento Futura. Il leghista offre sì uno spunto originale, ma non solo: con un semplice videogioco ha la possibilità di entrare in contatto con gli elettori più giovani e raccontargli, in chiave video ludica, i suoi progetti per il futuro dell’Europa.

Il videogame di Abbruzzese è già al centro del dibattito sui social, ma permetterà al leghista di archiviare il brutto episodio registrato poche ore fa.

“fascisti di merda”

La serranda del comitato elettorale dell’ex presidente del Consiglio regionale del Lazio di Alatri è stato vandalizzato con dellecome. Si tratta del secondo attacco nel giro di poco tempo: poche settimane fa a Roma erano stati imbrattati alcuni manifesti elettorali con il suo nome.