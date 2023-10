"Misura propagandistica". Le solite associazioni rosse contro il blocco di Schengen

Il governo Meloni, al pari degli altri dell'Unione europea, ha scelto di sospendere momentaneamente il patto di Schengen sul confine con la Slovenia, Paese che ha fatto lo stesso con gli altri suoi confinanti, Croazia e Ungheria. Le ragioni dell'Italia sono le stesse di qualunque altro Paese che, almeno da un mese, ha deciso di reintrodurre i controlli alle frontiere. Francia, Svizzera, Austria e Germania hanno effettuato la stretta nei giorni immediatamente successivi alla grande ondata di sbarchi di migranti a Lampedusa di settembre e l'Italia si è trovata blindata. Ora, con un elevato allarme terrorismo in tutta Europa, i Paesi hanno deciso di aumentati i controlli per preservare la sicurezza nazionale. Eppure, la solita ideologia dell’associazionismo di sinistra, continua a remare contro e invoca la riapertura dei confini italiani.

Il Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati, infatti, in una nota scrive che " tanto l'inadeguatezza delle motivazioni fornite dal governo nella decisione del ripristino dei controlli, quanto la strenua e costante difesa delle riammissioni illegali, rendono non infondato il sospetto che la decisione del ripristino dei controlli attuata dal governo italiano ben poco abbia a che fare con la difficile situazione internazionali ". In sostanza, viene negato un concreto pericolo per l'Europa nonostante quanto accaduto in pochi giorni in Francia e a Bruxelles e si avanza il sospetto che tutto questo possa essere " una misura propagandistica e uno stratagemma per riproporre gravissime condotte illegali al confine italo-sloveno tramite respingimenti di richiedenti asilo che sono tassativamente vietati dal diritto internazionale ed europeo ".