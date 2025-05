Dal ministero no allo sciopero: "Troppi eventi nel fine settimana"

Ascolta ora 00:00 00:00

Niente sciopero nazionale dei treni per sabato 17 maggio. A comunicarlo è il Ministero dei Trasporti che ha deciso di differirlo per salvaguardare " i diritti alla circolazione dei cittadini, anche in previsione della messa in piazza San Pietro per l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, gli internazionali di tennis e il gran premio di Imola".

La mobilitazione, infatti, cadeva in un fine settimana già colmo di grandi eventi e si aggiungeva allo stop locale regionale di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta e di Amt a Genova. Usb trasporti aveva chiesto di fissare l’agitazione per lo scorso martedì 6 maggio, ma poi l'aveva dovuta posticipare di dieci giorni in quanto il calendario degli scioperi di maggio era già molto fittoe vi era anche la concomitanza con lo sciopero generale nazionale del personale di Ferrovie dello Stato di Cgil, Cisl, Uil. Usb Lavoro privato, invece, ha fissato uno sciopero dalla mezzanotte fino alle 23 di sabato 17 maggio che riguarda il personale del Gruppo Fsi e delle aziende del comparto ferroviario in tutta Italia, mentre il personale di Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta è coinvolto dallo sciopero di Orsa Trasporti che durerà dalle 3 del 17 maggio alle 2 di domenica 18 maggio. Anche il Sindacato generale di base ha proclamato uno sciopero per il personale delle aziende che svolgono attività ferroviaria in tutta Italia, escluso il settore manutenzione infrastruttura, e che durerà dall’1 alle 23:59 di sabato 17 maggio. Dalle 9 alle 17 del 17 maggio, infine, è previsto anche lo sciopero del personale Gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia Tper Scarl indetto da Assemblea nazionale Pdm/pdb.

La Commissione di garanzia sugli scioperi, come si legge su Repubblica, ha rivolto un appello alle sigle Usb, Assemblea Nazionale Pdm/Pdb e Sgb, affinché differiscano lo sciopero del 17 maggio a causa della messa di intronizzazione di papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio, alla quale si prevede parteciperanno circa 250 mila fedeli, nonché vari capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo. Infine, tra il 16 e il 18 maggio, si svolgeranno altri grandi eventi come il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e gli Internazionali Bnl d'Italia presso il Foro Italico di Roma, "per i quali sono previsti grandi afflussi di persone, approssimativamente stimabili in 220 mila per il primo e 400 mila per il secondo".

Secondo la Commissione "le azioni di sciopero proclamate, pertanto si collocano in un periodo nel quale è quanto mai necessario garantire il regolare funzionamento del servizio di trasporto ferroviario, al fine di consentire l'arrivo e la ripartenza degli utenti che parteciperanno agli eventi".