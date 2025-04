Monfalcone, al via lo spoglio: c'è anche la lista islamica di Soumahoro

Ascolta ora 00:00 00:00

È il giorno del verdetto a Monfalcone, che nel weekend appena trascorso è andata alle urne per rinnovare il Consiglio comunale e il sindaco. L'affluenza è stata del 57% e l'eventuale ballottaggio si svolgerà nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 aprile. Con la nuova legge elettorale approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, per i comuni sopra i 15mila abitanti, come Monfalcone, per ottenere la vittoria al primo turno è sufficiente superare il 40% delle preferenze. Per il centrodestra è stato candidato a sindaco Luca Fasan mentre Diego Moretti è l'espressione del campo largo della sinistra. In mezzo si è inserito Bou Konate della lista "Italia Plurale", il cui simbolo è stato lanciato da Aboubakar Soumahoro.

Con 12 sezioni scrutinate su 36, il candidato di centrodestra è nettamente in vantaggio sugli avversari con il 70,81% delle preferenze. Segue quello di sinistra con il 26,23% e infine Konate con il 2,96%.

indipendentement dal risultato finale, è giusto parlare con tutte le monfalconesi e tutti i monfalconesi per ringraziarli

Il candidato di Soumahoro ha intanto convocato una conferenza stampa a partire dalle 12 perché, scrive, "". Sono poco più di 100 i voti recuperati da Konate quando lo scrutinio ha raggiunto un terzo del totale. In conferenza è stata annunciata la presenza anche di Soumahoro.

Articolo in aggiornamento