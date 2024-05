Il monito di Giorgetti: "Stellantis? Non siamo schiavi di nessuno"

Tiene banco il dossier Stellantis, ma Giancarlo Giorgetti non resta a guardare. L’attività produttiva della carrozzeria dello stabilimento di Mirafiori sarà sospesa per tutto il mese di maggio, mentre per i 1.174 dipendenti impiegati sulla linea della 500 elettrica è scattato il contratto di solidarietà. La tensione tra il gruppo e il governo è palpabile e in base alle recenti esternazioni - o meglio minacce - dell’ad Carlos Tavares la principale criticità è legata agli incentivi per le elettriche. Sul punto il giudizio del ministro dell’Economia è tranchant: "Non siamo schiavi di nessuno, né dell'Europa né di Stellantis, bisogna fare incentivi ma in modo intelligente" .

Intervenuto a margine della presentazione della Fondazione AI4Industry, il Centro italiano di ricerca per l'intelligenza artificiale dedicato ad automotive e aerospazio a Torino, Giorgetti ha sottolineato che gli incentivi “vengono fatti laddove l'Europa ci chiede di assecondare la nuova frontiera green quindi uno può discutere se sia opportuno o meno finanziare il cambiamento dell'auto o il rinnovo dell'abitazione ma questo è l'indirizzo" . Ricordiamo che recentemente Giorgetti ha incontrato il numero uno di Stellantis John Elkann per fare il punto sui progetti industriali in atto.

Presente all’evento anche il ministro Adolfo Urso, che ha tenuto a precisare che il caso Mirafiori non c’entra nulla con gli incentivi. Mirafiori produce anche la 500 elettrica e lo scorso anno ne sono state vendute in Italia, con gli incentivi, 2.118, ha evidenziato il titolare delle Imprese e del Made in Italy: “La 500 elettrica è stata concepita per i mercati esteri, lo dimostrano i dati di vendita dello scorso anno. La questione Mirafiori quindi riguarda il crollo delle vendite di Maserati in Cina, la riduzione drastica di vendite di 500 elettriche sul mercato europeo". Per quanto concerne gli incentivi, il nuovo piano in questo momento è al vaglio della Corte dei Conti. Il confronto con Stellantis è continuo e l’obiettivo è sempre lo stesso, un milione di veicoli prodotti in Italia nel più breve tempo possibile.