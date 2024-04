Stellantis, stop produzione a Mirafiori per tutto maggio

Non c’è pace per Mirafiori, sempre più delicata la situazione dello storico stabilimento Torinese. Stellantis ha annunciato oggi ai delegati sindacali che l'attività produttiva della Carrozzeria sarà sospesa per tutto il mese di maggio. La conferma è arrivata da Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Cgil di Torino, e Gianni Mannori, responsabile di Mirafiori per la Fiom: “Uno pensa di aver raschiato il fondo del barile e invece non c'è mai fine al peggio” .

I rappresentanti sindacali hanno stroncato senza mezzi termini l’ennesimo schiaffone rifilato da Stellantis alle lavoratrici, ai lavoratori e alla città di Torino “che vedrà peggiorare la situazione economica con le inevitabili ricadute sull'indotto” . Lazzi e Mannori hanno evidenziato che questo stop alla produzione è la dimostrazione che un unico modello per Mirafiori non basta: “È troppo poco, serve una diversificazione di modelli e gamme in modo tale che, se uno non tira, è compensato da un altro che va meglio. Inoltre, questa chiusura rende evidente che i reparti di corollario, come il riciclo dei componenti del motore, i cambi ibridi e il testaggio delle batterie non sono determinanti al rilancio di Mirafiori e alla cessazione degli ammortizzatori sociali” .

Per Lazzi e Mannori non c'è più tempo, invitando il governo di Giorgia Meloni a incalzare Tavares per aprire una trattativa con le organizzazioni sindacali. Fonti di Stellantis hanno tenuto a precisare che lo stop alla produzione per il mese di maggio alle Carrozzerie di Mirafioriè legata all'assenza di ordini per le vetture elettriche “a causa del perdurare dell'assenza degli incentivi in vari mercati europei, ed in particolare in Italia dove sono stati annunciati da mesi ma non sono ancora entrati in vigore” .

Una mazzata che arriva a pochi giorni dal contratto di solidarietà per i 1.174 dipendenti impiegati sulla linea della 500 elettrica.

Già attivato per i 968 operai delle linee Maserati, lo strumento durerà dal 23 aprile al 4 agosto, senza dimenticare che il polo Stellantis torinese resterà chiuso per ferie dal 4 al 28 agosto.