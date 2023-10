"Morte al sionismo". I centri sociali invocano lo sterminio di Israele

Da oggi a sabato sono previste diverse manifestazioni nel nostro Paese a supporto della Palestina. L'organizzazione dietro questi eventi è di associazioni pro-israeliane supportate dai centri sociali e dai collettivi rossi. Da ieri, infatti, la galassia rossa che si muove tra scuola e università si sta muovendo in maniera compatta e solidale con i centri sociali che stanno sostenendo la Palestina. Si aggiungono a quei "cattivi maestri" che puntano il dito contro la reazione di Israele, che considerano "resistenza" gli attacchi terroristici di Hamas. L'estrema sinistra rossa, però, vede il mondo al contrario e Israele diventa lo Stato terrorista da combattere.

Tra i più attivi nel sostegno a Israele c'è l'Ex Opg Je so pazz, il più noto centro sociale di Napoli. Sono loro ad aver supportato ieri sera il Collettivo auto-organizzato universitario nell'ostensione di una bandiera palestinese fuori dall'università Orientale di Napoli. " Dalle studentesse e dagli studenti dell'Orientale di Napoli, ora e sempre al fianco del popolo palestinese ", si legge nel comunicato diramato proprio sulla pagina dell'Ex Opg Je so pazz in collaborazione col collettivo. Certo, ci si potrebbe chiedere se quella bandiera è stata esposta con il consenso di tutti gli studenti o se, invece, si tratti dell'ennesima prepotenza compiuta dai collettivi. Ma la risposta è più che ovvia. Il collettivo è tornato a far parlare di sé in questi giorno dopo che era salito alle cronache per essere stato uno di quelli seguiti dal giudice Iolanda Apostolico, il cui marito è comunque un fermo sostenitore della causa palestinese.