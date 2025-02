È morto Aldo Tortorella: il "partigiano Alessio" aveva 98 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è spento quest'oggi a 98 anni nella sua casa di Roma il partigiano Aldo Tortorella, tra i più importanti esponenti del Pci: a dare notizia della sua scomparsa è stata l'Anpi (Assocazione Nazionale Partigiani d'Italia) con un messaggio sul proprio sito web. " Con infinito dolore annuncio la scomparsa del carissimo Aldo Tortorella, il partigiano Alessio, parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura, un punto di riferimento per tutta l'Anpi e per tutte le antifasciste e gli antifascisti. Un compagno ", ha annunciato il presidente, Gianfranco Pagliarulo.

La vita di Tortotella

Nato a Napoli nel luglio 1926, sin da giovanissimo Tortorella partecipò alla Resistenza: catturato dai fascisti riuscì poi a scappare. Da giornalista ha iniziato la sua carriera scrivendo per le pagine di Genova dell'Unità per poi diventare direttore dell'edizione nazionale del quotidiano negli anni Settanta. Come carriera di parlamentare è stato responsabile nazionale della cultura per il Pci facendo parte della segreteria di Berlinguer.

Non in sintonia con Acchille Occhetto, rimane nel Pds (Partito democratico della sinistra) e nei democratici di sinistra fino al 1998 quando fu il momento del governo D'Alema e ai tempi della guerra del Kosovo. Negli ultimi 25 anni fondò e fu direttore dell’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra. " Con il manifesto e il gruppo delle sue fondatrici e fondatori, in particolare con Rossana Rossanda come racconta lui stesso nel pezzo a lei dedicato tratto dallo speciale per il centenario, ha sempre avuto un rapporto stretto di confronto, critiche e discussioni serrate. Confronto che continuava ancora. Lo piangiamo nel ricordo di una vita intensa. Ci mancherà ".

Il ricordo del mondo politico

" Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Tortorella, il partigiano Alessio, fine intellettuale, protagonista della storia italiana. Partecipò giovanissimo alla Resistenza, i fascisti lo catturarono ma lui riuscì a fuggire e non smise mai di difendere i valori della libertà e della democrazia. Resta questo, anche per tutte e tutti noi, il suo lascito più grande ": è questa la nota della segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha voluto ricordare Tortorella.

Alla Camera la a notizia della morte di Aldo Tortorella è stata commentata anche da Nicola Fratoianni, segretario e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra.

È molto triste per chiunque abbia a cuore la politica e le istituzioni: antifascista, partigiano, dirigente comunista. Se ne va con lui un pezzo di storia. Ricordo la sua ironia sempre tagliente e fulminante. Un abbraccio ai suoi familiari e a chi gli ha voluto bene. Ci mancherà

".