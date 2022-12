"Un morto che cammina". La profezia di Bertinotti sul Pd

La prognosi più infausta sul Pd l'ha pronunciata il compagno Fausto. Bertinotti, ovviamente: uno che la sinistra ce l'ha nel dna da sempre. Chiamato a esprimersi sulle recenti vicissitudini dei dem, l'ex segretario di Rifondazione Comunista ha usato i toni ferali di chi ormai non vede non vede speranze per il moribondo partito dem. Nemmeno a fronte di quell'auspicato rinnovamento che i progressisti confidano di sperimentare con la successione a Enrico Letta. Secondo l'ex presidente della Camera, infatti, il Pd è ormai " un morto che cammina " e lo dimostrerebbero anche i tentativi i rianimazione messi in atto dai suoi esponenti.

Bertinotti fa a pezzi il Pd

Intervenendo stamani su La7, Bertinotti ha impartito l'estrema unzione ai dem proprio in riferimento alla corsa verso il congresso dal quale uscirà il nuovo segretario. " Questo balletto dei candidati nasconde il vuoto programmatico e politico. Anche questi tentativi mettono in luce, lo dico senza crudeltà, che il Pd è un morto che cammina ", ha affermato l'ex parlamentare a L'Aria che tira. Altro che rinnovamento e rilancio in arrivo; allo stato attuale dei fatti, secondo Bertinotti l'unica strada percorribile per i dem sarebbe lo scioglimento del loro partito. " I suoi componenti accettino la realtà e lo sciolgano, liberando energie per la fase costituente. Prima si rompe col passato e poi si fa la costituente ", ha affermato il politico.

Il giudizio su Elly Schlein

Poi la nota nostalgica, che certo non poteva mancare. " Posso scherzare su questa cosa seria? Nel Pci scherzando si diceva che se vuoi scegliere il segretario devi stare nel terreno che sta fra il Piemonte e la Sardegna, se vuoi scegliere il tesoriere vai in Emilia ", ha aggiunto con un sorriso Bertinotti, probabilmente alludendo anche alla sfida per la segreteria Pd che vede in lizza - come principali competitor - Stefano Bonaccini e la sua ex vice, Elly Schlein. Proprio in riferimento a quest'ultima, l'ex presidente della Camera non si è trattenuto dal commentare in tono critico: " Quale politica vuole costruire? Verso quale meta vuole andare? ". Al compempo, Bertinotti ha assolto Elly dalla definizione di radical chic: " L'etichetta è offensiva ed è un'arma di distrazione ".

Le parole sul premier Meloni