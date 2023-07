È morto Vittorio Prodi, fratello di Romano, aveva 86 anni

Si è spento a 86 anni Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Era malato da tempo. È stato professore presso il dipartimento di Fisica dell'università di Bologna e ricercatore in diversi istituti nazionali e internazionali, ma a un certo punto della sua vita ha deciso di dedicarsi alla politica attiva, al punto da essere eletto presidente della provincia di Bologna dal 1995 al 2004 ed europarlamentare dell'Ulivo per due legislature. In realtà la politica è sempre stata parte integrante della sua vita accanto agli interessi scientifici, tanto da essere stato anche presidente dell'Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. In ambito scientifico, è autore di numerose pubblicazioni incentrate prevalentemente sull'ambito della geofisica, nonché di 5 brevetti internazionali.

" Apprendiamo della scomparsa di Vittorio Prodi, figura di valore ed equilibrio politico, uomo delle istituzioni che ha messo la sua vita al servizio del Paese. Le nostre condoglianze alla famiglia ", ha dichiarato Giangaleazzo Bignami, esponente di Fratelli d'Italia, viceministro alle Infrastrutture, nonché bolognese, tra i primi a esprimere il suo rammarico per la dipartita di Vittorio Prodi. Poco dopo è arrivato anche il messaggio dell'ex premier, Enrico Letta: " Piango la scomparsa di Vittorio Prodi, amico e compagno di viaggio, sempre impegnato e attento a come coniugare al futuro i valori di giustizia e di solidarietà. Un grande, fraterno abbraccio a Romano e a tutti i suoi cari ".