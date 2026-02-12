Mosaner smaschera il Pd: "Mai autorizzato l'uso del video". Ira di Coni e Federghiaccio. I dem: "Dispiaciuti"

Il video del Pd in cui usa le immagini dei campioni del curling per fare uno spot al No al referendum, Amos Mosaner e Stefania Constantini ha immediatamente suscitato polemiche anche nel mondo sportivo. Ed è lo stesso Mosaner, bronzo alle olimpiadi, a contestare l'uso della propria immagine a fini politici.

"In merito alla diffusione, sui canali social del Partito Democratico, di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22 e 23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell'utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l'associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico", ha detto Amos Mosaner, "Chiedo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto o indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e sostengono".

Anche la Federghiaccio ha duramente criticato l'iniziativa: "La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio è totalmente estranea all'iniziativa e non è stata in alcun modo informata né coinvolta", dice il presidente Andrea Gios, "Riteniamo inopportuno e non condivisibile l'utilizzo di immagini dei nostri atleti per finalità di carattere politico. Lo sport deve restare autonomo e indipendente rispetto a qualsiasi strumentalizzazione di parte". Gios ribadisce inoltre che la Fisg "tutela i propri atleti e i valori dello sport, che rappresentano un patrimonio comune e non devono essere associati a messaggi o campagne di natura politica".

"Sono sbalordito dal fatto che vengano utilizzate immagini dei nostri atleti durante le competizioni dei Giochi Olimpici per promuovere una scelta politica", aveva detto già ieri sera il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, "Mi risulta che anche gli atleti non ne sapessero niente".

Alla fine, dopo una notte di polemiche, il Pd ha rimosso il video.

"Il post pubblicato qualche ora fa dall'account del Partito democratico utilizzava l'immagine di un evento sportivo che aveva avuto grande seguito, con un linguaggio comunicativo, quello del meme, che per sua natura funziona grazie alla sua semplicità e si inserisce in un contesto ironico", spiegano i dem, "Non vi era nessuna intenzione di coinvolgere direttamente gli atleti nella campagna referendaria, di attribuire loro una posizione politica, né di strumentalizzare in alcun modo le loro prestazioni sportive, delle quali siamo, come tutti, orgogliosi. Appena abbiamo appreso della richiesta avanzata da Amos Mosaner e da Stefania Costantini, dispiaciuti che il post possa essersi prestato a fraintendimenti, è stato rimosso immediatamente".