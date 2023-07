"Stop al lavoro oltre i 33°". "Caldo come Covid": il folle botta e risposta dei sindacati

Giovedì si è tenuto l’incontro tra il governo e i sindacati sull’emergenza caldo, ma le parti si aggiorneranno lunedì prossimo. Al centro del nuovo round la gestione degli ammortizzatori sociali, ma non solo. Cgil, Cisl e Uil hanno messo sul tavolo della ministra Calderone una serie di interventi, molti dei quali prevedono lo stop al lavoro in caso di temperature elevate. Le parti sociali hanno anche posto l’accento sulla necessità di sensibilizzare e informare, utilizzando strumenti informativi come l’Inail.

"La ministra Calderone ha proposto di proseguire il confronto per addivenire a un Protocollo, ma a nostro avviso, in questo caso, non c'è tempo. La situazione è drammaticamente urgente. La Uil ha chiesto un decreto immediato che fermi le attività lì dove si superino i 32/33 gradi", le parole del segretario confederale Ivana Veronese. Invocati interventi immediati e strutturali, soprattutto per determinati settori e mansioni: “Nell'edilizia, nei cantieri stradali, nell'agricoltura, nella logistica con riferimento, in particolare ma non solo, ai rider, dove non si possono attendere le decisioni delle Aziende per concedere alle lavoratrici e ai lavoratori gli ammortizzatori sociali, altrimenti continueranno a verificarsi decessi sul lavoro. E questo non è accettabile”.

Il segretario confederale Uil ha inoltre sottolineato che i datori di lavoro hanno l’obbligo di fermare le attività con le alte temperature anche negli ambienti chiusi, per fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Tra le proposte, la possibilità di modificare l’organizzazione del lavoro e gli orari. E ancora: “Serve una sorveglianza sanitaria attenta alle condizioni di salute di base delle lavoratrici e lavoratori che potrebbero veder aggravate, velocemente e con grandi rischi, patologie già esistenti”.