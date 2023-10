Musk accusa i tedeschi: "Violate la sovranità". E intanto la Germania blinda i confini a est

La notizia del finanziamento del governo tedesco alle Ong che portano i migranti in Italia fa il giro del mondo grazie a Elon Musk. Il fondatore di Tesla e proprietario del social network X è intervenuto in numerose occasioni nel dibattito pubblico anche senza risparmiarsi dall'assumere posizioni politicamente scorrette. Lo ha fatto soprattutto nel contesto americano diventando un'icona per i repubblicani ma non aveva ancora assunto una presa di posizione netta nel mondo politico italiano ed europeo almeno fino a questi giorni.

Venerdì Musk ha condiviso nel suo profilo su X un video sull'attività delle navi Ong tedesche (finanziate dal governo Scholz) nel Mediterraneo che portano i migranti in Italia corredato da una domanda: «L'opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto questo?». Non si è fatta attendere la risposta del Ministero degli Esteri tedesco che dal proprio profilo ufficiale ha replicato: «Sì, si chiama salvare vite umane». Parole che Musk non ha lasciato cadere nel vuoto: «Quindi ne siete orgogliosi. Interessante. Francamente dubito che la maggioranza dell'opinione pubblica tedesca lo sostenga. Avete fatto un sondaggio?». Poi ha aggiunto: «Non costituisce sicuramente una violazione della sovranità dell'Italia il fatto che la Germania trasporti un gran numero di migranti illegali sul suolo italiano? Suona come un'invasione...». Dopo che un utente ha pubblicato un sondaggio secondo cui l'82,7% della popolazione tedesca sarebbe favorevole a un controllo più rigido dei confini europei, Musk ha precisato: «Se un governo in democrazia va contro la volontà del popolo dovrebbe essere rimosso». Rispondendo ad altri utenti che parlano di traffico di essere umani e non di soccorsi, il miliardario sudafricano ha risposto: «Esattamente».

Intanto ieri Musk ha fatto una visita a sorpresa in Texas dopo essere stato nei giorni scorsi al confine tra Stati Uniti e Messico. Le sue parole sull'immigrazione hanno inevitabilmente scatenato la sinistra italiana che si è scagliata contro il proprietario di X a suon di post proprio su X. In Italia la notizia del finanziamento del governo tedesco alle Ong continua a tenere banco e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini è intervenuto ieri in modo netto: «Quello della Germania è un atteggiamento volgare, irrispettoso e arrogante perché non penso che il governo italiano stia finanziando o mai finanzierà associazioni private che contrastano con gli interessi francesi, tedeschi e spagnoli e quindi chiedo lo stesso rispetto agli altri. O ce lo danno o ce lo prendiamo il rispetto, con tutta la simpatia e serenità del caso».

Anche i capigruppo di Fratelli d'Italia di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, puntano il dito contro il governo tedesco: «Oggi il cancelliere tedesco Scholz ha annunciato che la Germania rafforzerà i controlli ai propri confini per fermare il flusso di migranti illegali che arrivano da Polonia, Austria, e Repubblica Ceca. Si tratta dello stesso cancelliere, alla guida di una maggioranza socialista e di estrema sinistra, che si vanta di finanziare le Ong per trasportare migranti in Italia. È l'ennesima dimostrazione di quanto la sinistra sia ipocrita e imbarazzante». Secondo Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento Europeo: «Ora che il cancelliere Scholz ha annunciato l'intensificazione dei controlli alle frontiere, viene da chiedersi come la prenderebbe il governo tedesco se quello italiano decidesse domattina di erogare generosi finanziamenti a Ong incaricate di forzare quei blocchi per far entrare migliaia di migranti». Concetti che in questa occasione sono portati avanti anche da una nuova voce da oltre 158 milioni di follower.