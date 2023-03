Il Pd regala la residenza agli occupanti abusivi: bufera a Firenze

A Firenze per ottenere la residenza basta occupare abusivamente degli alloggi privati. Poco importa della proprietà privata e che quello stabile appartenga a qualcun altro. Per la giunta della città del giglio, a guida Dario Nardella, ossia Partito Democratico, tutto questo sembra importare poco.

A stabilire che la residenza verrà concessa anche a chi occupa illegalmente presso un indirizzo fittizio, Via del Leone 35, numero al quale verrà aggiunto il 10 barrato, riporta il Tempo, sono stati gli uffici dell'anagrafe che fanno riferimento all'assessore Titta Meucci. La Corte d'Appello del capoluogo toscano lo scorso anno attraverso una sentenza, precisamente la numero 1137, aveva decretato la necessità per gli uffici pubblici di riconoscere al ricorrente il diritto alla residenza. " La deliberazione di giunta comunale n. 50/2016 stabilisce di prevedere l’iscrizione anagrafica come persone senza fissa dimora in via del Leone n. 35 degli occupanti abusivi di immobili, in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione anagrafica, previa verifica da parte della polizia municipale dell’effettivo domicilio del richiedente presso l’immobile o area occupata abusivamente, secondo quanto indicato nella richiesta di iscrizione. Stabilisce inoltre di prevedere l’iscrizione anagrafica, senza necessità di acquisire il preventivo parere dei Servizi Sociali, sulla base degli elementi di valutazione in ordine all’accertamento della presenza e permanenza sul territorio fiorentino, di cui all’articolo 4 della procedura relativa all’iscrizione in via del Leone 35 ", è quanto scritto nel documento ufficiale.

La reazione politica

Ovviamente maggioranza e opposizione hanno visioni a riguarda completamente asimmetriche. L'assessore Meucci riferisce che si tratta solamente di una polemica politica e che il Comune non ha fatto altro che applicare " un dispositivo stabilito dalla Corte di Appello ". E che, in ogni caso, si tratterebbe di un " dispositivo condivisibile" perché "anche i carcerati hanno la residenza ".