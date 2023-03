"Nasce un nuovo welfare" per gli anziani: così si valorizza la "Terza età"

Il governo Meloni ha approvato il ddl anziani di cui abbiamo parlato sul Giornale.it: è nato un nuovo progetto per valorizzare gli over 65 che non sono soltanto pensionati e persone avulse dalla società ma parte intregrante, al 100%, del sistema Italia. Con 150 voti a favore, nessuno contrario e 72 astenuti è arrivato così il via libera definitivo della Camera al ddl Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Oltre alla maggioranza, hanno votato a favore i deputati di Azione-Italia Viva.

Le parole del Vice Ministro Bellucci

" In soli 150 giorni, abbiamo raggiunto un obiettivo storico che cambia radicalmente l’approccio dello Stato rispetto alle persone anziane ", ha dichiarato il Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali e deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci. " Si tratta di una riforma strutturale e contro la loro marginalizzazione che affronta la grave carenza di assistenza territoriale, sia sanitaria che sociale, che si ripercuote sulle strutture ospedaliere e sulle famiglie ", ha aggiunto, sottolineando che il nuovo governo ha modificato il testo ereditato dal precedente esecutivo dove si " aggiunge cuore, solidità e coraggio dando un messaggio di speranza e di civiltà, che va nella direzione di una maggiore inclusione, protezione e valorizzazione delle persone nella terza fase della loro vita ”. Il lavoro del governo Meloni è stato premiato in Parlamento dove non c'è stato nemmeno un voto contrario che " premia il lavoro serio e puntuale che abbiamo svolto ".

I valori aggiunti del ddl

Il deputato di FdI ha sottolineato che oggi è nato un nuovo welfare dove lo Stato si prende davvero cura delle persone anziane scongiurando l’isolamento e la solitudine con la valorizzazione anche di coloro i quali non sono autosufficienti. " Il ddl promuove la socialità, l’arricchimento della vita, il turismo della salute, la coabitazione sociale e solidale, l’attività fisica sportiva e la relazione con gli animali d’affezione. A questo si somma l’assistenza sociosanitaria integrata, la semplificazione dell’accesso ai servizi, le cure palliative", ha aggiunto la Bellucci. Assicurando la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per la terza età, il governo si prenderà " cura di tutti noi e del futuro, anche mediante il dialogo intergenerazionale che è ben rappresentato dal co-housing e dall’attivazione sociale dell’anziano il quale diviene protagonista", ha concluso il Vice Ministro.

"Passo importante"