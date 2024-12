"Nel 2024 hai ascoltato 365 volte i loro pronostici nefasti...". Lo "sfottò" di FdI alla sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre gli italiani, e non solo, impazziscono dietro il proprio "wrapped" di Spotify, ossia la raccolta delle statistiche di ascolto sulla nota piattaforma musicale, anche Fratelli d'Italia ha deciso di fare la propria "classifica", inserendo le principali castronerie della sinistra dell'ultimo anno. Una selezione, ben inteso, perché per realizzare un elenco che le tenesse dentro tutte non sarebbe bastato un post Instagram, benché con gli ultimi aggiornamenti siano state aumentate a 20 le slide di ogni post.

" Anche il 2024 è volato. La sinistra ne ha inventata una al giorno, ma l'abbiamo puntualmente smentita ", scrivono da Fratelli d'Italia nella loro pubblicazione, che mette ironicamente nel mirino le scivolate delle opposizioni. " Quest'anno hai ascoltato 365 volte i loro pronostici nefasti sul governo Meloni ", prosegue la schermata del "wrap" del partito di Giorgia Meloni, che poi aggiunge " le frasi che hai sentito più spesso ", inserendo alcune delle più "iconiche" dei leader della sinistra.

" Giorgia Meloni è una leader femmina ma non femminista ", dice la slide in giallo. Una frase attribuita a Elly Schlein, da lei pronunciata in più di una occasione, che è senz'altro nella top 10 delle frasi più rappresentative di questa sinistra, che non riconosce il femminismo nemmeno quando se lo trova davanti tutti i giorni, solo perché non rientra nei suoi canoni vetusti degli anni Settanta, ammuffiti e mal interpretati. La slide rossa è dedicata a Giuseppe Conte: " Giorgia Meloni deve chiedere scusa ". Detto da lui, poi, che se iniziasse a scusarsi per quanto fatto durante il suo governo, a partire dai banchi a rotelle per proseguire con i Superbonus, non finirebbe in una giornata intera. L'altra slide in giallo è per Nicola Fratoianni, con uno dei suoi cavalli di battaglia che non ha bisogno di commenti: " Servono più immigrati ". Poi si prosegue con Angelo Bonelli: " Facciamo una patrimoniale ".

Poi, " certo non è una gara, ma un podio c'è ", scimmiotta il "wrap" di FdI riprendendo Spotify. E allora, sul gradino più alto del podio non può che esserci Matteo Renzi: "I l governo Meloni non supera il 2024 ". Come si dice in questi casi, dichiarazioni invecchiate malissimo. " Loro sono in continuo cambiamento.

Noi, invece, rimaniamo", conclude Fratelli d'Italia. Riuscirà il Pd a replicare con la medesima ironia o, come sempre, si riterrà troppo superiore e snob per simili divertissement?