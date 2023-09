“Nel mio cuore un vuoto incolmabile”. La commovente lettera di Barbara Berlusconi per il padre

A mesi di distanza dall'ultimo post pubblicato sui social, Barbara Berlusconi è tornata su Instagram con un ricordo dedicato a suo padre, Silvio Berlusconi, a un giorno dal suo compleanno. " Caro papà, domani sarebbe stato il tuo compleanno. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un'anima nobile ", scrive la figlia. Parole dolci, sentite e provenienti dal cuore, come quelle che ogni figlio dedicherebbe al suo papà recentemente scomparso.

Barbara Berlusconi, dei figli del Cavaliere, è l'unica ad avere un account sui social, gestito comunque con un basso profilo. Mai sopra le righe, il manager non aggiornava il suo profilo dallo scorso 2 giugno, 10 giorni prima della scomparsa del fondatore di Forza Italia. Ora, il ritorno con un'immagine che la ritrae proprio in compagnia del padre a poche ore da quello che sarebbe stato il suo 87esimo compleanno. Non un'immagine qualunque, bensì quella che li vede sostenere insieme la maglia del Milan, passione comune. " Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l'uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano. La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro ", scrive ancora la figlia del Cavaliere, sottolineando la natura umana dietro i successi che hanno reso Silvio Berlusconi l'italiano più influente della storia contemporanea.