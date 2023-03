Berlusconi al San Raffaele per controlli di routine

Silvio Berlusconi si trova ricoverato da lunedì presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove si sta sottoponendo ad alcuni controlli di routine. Da quanto si apprende, il Cavaliere ha fatto il suo ingresso autonomamente nella struttura nel pomeriggio di ieri ma già questa sera, o al più tardi domani mattina, dovrebbe fare rientro presso la sua abitazione di Arcore.

L'ultimo ricovero del presidente di Forza Italia risale a oltre un anno fa quando, nel gennaio 2022, si era reso necessario l'intervento dei medici per un'infezione alle vie urinarie. Erano i giorni dell’elezione del presidente della Repubblica e, nonostante il ricovero, anche in quell'occasione l'ex premier non abbandonò i suoi uomini e continuò a lavorare per tenere compatti i ranghi in un momento così importante come l'elezione del capo dello Stato. Proprio nella giornata di ieri, il premier ha festeggiato l'anniversario della prima vittoria di Forza Italia alle elezioni politiche nel 1994, vittoria che portò, il successivo 10 maggio, al primo insediamento del Cavaliere a palazzo Chigi.

Nel 2020, Silvio Berlusconi ha contratto in forma seria il virus del Covid-19 e anche in quell'occasione si rese necessario un ricovero presso l'ospedale San Raffaele di Milano, principalmente a causa di una polmonite bilaterale. In questo stesso ospedale, dove ormai è in cura da anni, ne 2016 ha subito un intervento a cuore aperto che ha permesso la sostituzione della valvola aortica.