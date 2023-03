"No all'esponente di FdI". Anpi e Lerner disertano l'evento per i partigiani

La democrazia a targhe alterne della sinistra è fattuale, incontrovertibile. Un doppiopesismo che a volte si manifesta in maniera incredibile, per non dire insensata. Esempio emblematico quanto accaduto in provincia di Biella, per la precisione a Salussola, dove l'Anpi e il giornalista Gad Lerner hanno deciso di disertare la manifestazione per i martiri partigiani a causa della presenza dell'ex senatore di Fratelli d'Italia Mario Mantovani. "Diversamente da quanto concordato con Anpi e con l'oratore ufficiale designato Gad Lerner, viene invitato per l'intervento conclusivo il rappresentante di un partito che non ha mai rinnegato il fascismo e non ha alcun titolo nè istituzionale nè storico per ricordare i caduti per la libertà" , il j'accuse dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

L'insensata protesta dell'Anpi e di Gad Lerner

Ogni anno nel mese di marzo si tiene a Salussola la commemorazione dei venti partigiani trucidati dai fascisti il 9 marzo 1945. La celebrazione quest'anno cade domenica 12 marzo e il sindaco Manuela Chioda (eletta con una lista civica) ha deciso di invitare all'evento anche Mario Mantovani, suo amico personale. Ma l'annuncio della presenza dell'esponente di FdI non è stato apprezzato dall'Anpi e dallo stesso Lerner, pronti a trascurare una celebrazione per martiri partigiani pur di marcare le distanze dal partito di Giorgia Meloni, che ha rinnegato in più di un'occasione il fascismo e le sue atrocità.

Mantovani: "Fatto grave, negano la democrazia"