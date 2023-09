"No lezioni da chi ha fatto scempio delle istituzioni". Fazzolari sferza Conte

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha commentato sul profilo social di Fratelli d'Italia le parole di Giuseppe Conte, che parlando al Tpi Fest di Bologna, ha disquisito anche su Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno di Giorgia Meloni. Di lui, l'ex presidente del Consiglio ha detto: " Se la mia compagna Olivia avesse fatto la giornalista, con me a palazzo Chigi le avrei chiesto di non esporsi, di certo di non condurre una trasmissione televisiva in cui si trovava a ragione delle scelte politiche prese da me come capo di governo ".

Dichiarazioni che non sono piaciute negli ambienti di Fratelli d'Italia, che Fazzolari ha definito come " attacchi scomposti " nei confronti dell'attuale premier. " Il basso livello con il quale Giuseppe Conte sta conducendo la sua opposizione, fatta di continui insulti personali e falsità, è imbarazzante per lui, ma incoraggiante per noi ", ha scritto il sottosegretario, sottolineando come questi argomenti usati come attacco siano semplicemente la dimostrazione di una mancanza di temi politici per criticare il governo. " Noi abbiamo fatto una opposizione efficace e senza sconti ai governi Conte, senza mai usare argomenti del genere, perché era sufficiente sottolineare i suoi fallimenti politici, la sua inettitudine ", ha proseguito Fazzolari.

Se dall'attuale opposizione del M5s si usano questi toni, continua il sottosegretario, " evidentemente, non ha nulla da rimproverare al Governo dal punto di vista politico e deve, quindi, dedicarsi a lanciare fango ". Per altro, attacca ancora Fazzolari, " voler fare confronti tra sè e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi non è nemmeno molto furbo da parte di Conte. La Meloni è arrivata a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio dopo una intera vita di militanza e impegno politico, alla testa di un partito da lei fondato e votata dagli italiani ". Un percorso diametralmente opposto a quello dell'avvocato pugliese, mai iscritto o militante nel M5s. " Io e Lollobrigida facevamo politica insieme a 18 anni, ben prima di conoscere Giorgia, e da allora Francesco è sempre stato un dirigente dei partiti di destra ", dice ancora Fazzolari, sottolineando a militanza con l'attuale ministro dell'Agricoltura, nonché cognato del premier.