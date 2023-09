"No al premierato". L’ammucchiata rossa prepara le barricate

La propensione al dialogo, per usare un eufemismo, non è la migliore prerogativa dell’opposizione nostrana. L'abitudine di Schlein e compagni rimane la stessa: dire "no" a tutto. Dalle riforme istituzionali alla rivoluzione della giustizia, dal nodo immigrazione all’autonomia differenziata. Le barricate, con un conseguente atteggiamento aprioristico, diventano il riflesso pavloviano adatto a qualsiasi situazione di minimo cambiamento. La riforma costituzionale che ha in mente l’esecutivo, il premierato targato Casellati, non va giù alla nuova ammucchiata rossa.

Il "no" delle opposizioni

L’asse sinistro è già pronto a difendere il fortino dello status quo. Il "no" secco al premierato mette d’accordo tutte le forze di opposizioni: dalla sinistra italiana di Nicola Fratoianni al campo largo firmato Elly Schlein e Giuseppe Conte, passando per Azione di Carlo Calenda. L’unico a sfilarsi dal carro anti-riforme è Matteo Renzi che, a onor del vero, ha sempre sostenuto l’ipotesi di una riforma istituzionale organica. Tutti gli altri, compreso l’apparentemente distante leader di Azione, parlano con una voce sola. L’elezione diretta del capo dell’esecutivo, che nelle prossime settimane dovrebbe arrivare sul tavolo del consiglio dei ministri, dovrà superare il “no” pregiudiziale in primis del Partito democratico.

“Le prerogative e le funzioni del presidente della Repubblica – assicura Elly Schlein – vanno difese”. Per la serie, viva lo status quo. Un’accusa smontata prontamente dalla stessa ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati. “I pilastri essenziali dellla riforma -ha spiegato su Repubblica la ministra – sono due: stabilità dell’esecutivo ed elezione diretta del premier da parte dei cittadini” . Le prerogative del presidente della Repubblica non saranno stravolte: “Sarà un modello italiano perché adattato alla sensibilità e alle esigenze del nostro Paese in un sistema di pesi e contrappesi – ha assicurato Casellati - che non svuoteranno le prerogative del Capo dello Stato come garante dell’unità nazionale. Il suo ruolo resterà cruciale e insostituibile” . La posizione paradossale del nuovo corso dem, sempre pronto alle barricate, si contra con il muro delle contraddizioni.

L'asse Calenda-Schlein