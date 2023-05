Nomine, gli "interni" che convincono

Nel regolamento di conti che sta lasciando morti e feriti nel complicato puzzle delle nomine, stanno per ora riscontrando ampio apprezzamento due nomi su tutti, in ragione della loro provenienza "interna" e non paracadutata. Sono quelli di Roberto Sergio, stimato dirigente Rai di lungo corso un tempo vicino a Pierferdinando Casini, per il ruolo di amministratore delegato di viale Mazzini, e quello di Stefano Cuzzilla, presidente di Fedemanager, uomo d’azienda noto per concretezza ed equilibrio, ma anche per la spiccata attenzione a sostenibilità,trasparenza e rappresentanza di genere in arrivo alla presidenza di Trenitalia.

Con Sergio, il governo sceglie un uomo che conosce la Rai in lungo e in largo da oltre venticinque anni, per molti anni presidiando RadioRai, ma sono in molti a ricordarne l’ottima gestione di Sipra, la società antesignana di Rai Pubblicità. Insomma, un manager interno che sa dove mettere mano fin da subito.

Il nome di Cuzzilla sarebbe invece, se confermato, un segnale inequivocabile di attenzione del governo Meloni verso il mondo delle imprese essendo Cuzzilla presidente sia di Federmanager sia di Cida, ovvero delle associazioni dei manager del settore privato e di quello pubblico.