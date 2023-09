“Non ci facciamo intimidire”. A fuoco anche la casa di Roberto Occhiuto

L'estate è ormai alle spalle, l'autunno incede con decisione in tutta Italia ma gli incendi non si fermano nel nostro Paese. Sicilia e Calabria continuano a essere devastate dalle fiamme, che nella maggior parte dei casi hanno origine nell'iniziativa umana. L'ultimo incendio a essere divampato ha causato ingenti danni anche alle abitazioni, per fortuna per lo più seconde case, nelle campagne di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, in Calabria. Tra le case che sono state colpite dalle fiamme c'è anche quella di Roberto Occhiuto, governatore della Regione.

È stato lui stesso a comunicarlo con un video condiviso sui suoi profili social, mostrando le immagini della distruzione. " Questa è la mia casa a Belvedere che è stata coinvolta in un incendio: guardate, questi sono i danni ", spiega il governatore della Regione Calabria. L'incendio si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato, probabilmente un incendio di vegetazione, ipotizza il governatore. Tuttavia, Occhiuto non può fare a meno di notare un'anomalia: " È singolare che sia stato appiccato proprio qui. A pochi metri dalla casa è tutto verde. Forse è un fatto casuale, ma sicuramente è stato appiccato da qualcuno che, stupidamente, appicca incendi in maniera colposa o dolosa ", prosegue il governatore.