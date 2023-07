"Non ci facciamo intimidire". La Lega compatta contro le minacce del rapper marocchino all'Italia

Minacce, nemmeno velate, sono arrivate a Matteo Salvini e Silvia Sardone dal profilo del trapper BabyGang in relazione agli scontri che si stanno sviluppando in Francia da parte di immigrati di quarta, terza e seconda generazione. Il cantante, ben noto alle cronache per diversi reati, dal suo profilo Instagram ha sferrato un attacco frontale ai due esponenti leghisti: " Gente così (Salvini e Sardone) devono morire, portano solo ignoranza e razzismo. In Italia non dovete proprio parlare perché della mia generazione non avete ancora visto niente ". Nella giornata di ieri è arrivata la replica di Matteo Salvini e quest'oggi, invece, è stata Silvia Sardone a intervenire. Il caos visto in Francia allarma l'Europa e le parole di BabyGang confermano che sotto le ceneri ribolle aria di rivoluzione.

Nel suo post, il rapper lancia vere e proprie intimidazioni contro l'Italia: " Fidatevi meglio non provocarci perché diventiamo una razza di merda, più di quello che potete pensare e soprattutto se parlate di religione sappiate che ogni musulmano per la sua fede e il suo Dio è pronto a morire ". Infine, il riferimento coloniale: " Evitate di parlare di cose che non sapete, soprattutto in Italia dove gli immigrati sono stati pure parecchio gentili con voi perché tanto tempo fa i vostri nonni e bis nonni in Africa hanno sempre fatto il cazzo che hanno voluto ". Il clima che si respira nel nostro Paese è teso e la leva della minaccia sfruttando il caos francese sembra essere l'arma di ricatto per spventare l'Italia.

" L’incitamento all’odio e le minacce sono preoccupanti. Questo personaggio ci attacca e ci minaccia perché abbiamo osato dire che le proteste in Francia sono frutto delle politiche buoniste su immigrazione clandestina e di chi ha chinato il capo di fronte all’islamizzazione crescente ", ha dichiarato Sardone, eurodeputato della Lega, sottolineando che " le minacce di questo fenomeno non ci fanno paura. Continuerò a ribadire, come ho fatto nel video citato da Babygang, che le proteste francesi rischiano di essere solo il primo preoccupante passo di un fenomeno evidente: il diffondersi di ghetti in cui criminalità e islamismo vanno a braccetto ".