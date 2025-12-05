Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni

"Non ci hanno invitati". La Confraternita smentisce il sindaco sul presepe

Da Sant'Ambrogio di Voltri fanno sapere che l'invito era arrivato dalla precedente amministrazione e che la nuova non ha fatto pervenire alcuna richiesta

"Non ci hanno invitati". La Confraternita smentisce il sindaco sul presepe
00:00 00:00

Continua il giallo del presepe del Comune di Genova, che non si farà a Palazzo Tursi come negli ultimi anni. L'unico presepe del Comune di Genova, che da alcuni mesi è sotto la guida di Silvia Salis, sarà a Palazzo Rosso, come da tradizione. Nulla di nuovo, nessuno spostamento, perché il presepe che si sarebbe dovuto fare a Palazzo Tursi non è quello della sede museale. Il presepe di Palazzo Tursi sarebbe dovuto essere quello della Confraternita di S. Ambrogio di Voltri, che non verrà allestito a Palazzo Rosso.

Questo dettaglio non è irrilevante nella polemica che da giorni si sussegue sul presepe, perché di recente il sindaco di Genova ha dichiarato in Consiglio comunale che "chi è fedele custode delle tradizioni dovrebbe sapere che la stessa Confraternita a novembre ci ha comunicato che il presepe non era disponibile e che sarebbe stato trattenuto nel suo luogo storico, rimanendo quindi a Voltri". Ma a fronte delle parole della Salis, la confraternita ha tenuto a fornire la propria versione dei fatti, specificando di non voler fare polemica con Palazzo Tursi ma di voler riportare la questione sul piano della chiarezza. Una trasparenza che chiedono anche i genovesi, che negli ultimi anni erano stati abituati a vedere il presepe anche nella cornice del Palazzo Civico. "Premettendo che il presepe è un qualcosa che deve unire e aggregare, soprattutto in di questi tempi, la Confraternita di S. Ambrogio di Voltri tiene a precisare alcune cose in merito alla questione", esordisce il comunicato.

"La Confraternita, nel marzo scorso, era stata invitata dall’Assessorato alle Tradizioni a voler realizzare e predisporre l’allestimento del Presepe a Tursi in occasione del S. Natale 2025. Accettando con piacere l’invito, si è iniziato a lavorare da subito a questo progetto un po' ambizioso, quasi una sfida per le nostre capacità. Infatti, la realizzazione dell’allestimento ha richiesto tanto impegno e molti sacrifici in termine di tempo, di spazi", ha spiegato ancora la Confraternita di S. Ambrogio. "Nonostante l’Amministrazione a metà anno fosse cambiata, il lavoro è proseguito ugualmente sempre con lo stesso spirito ed entusiasmo. Arrivati nel mese di novembre e non avendo ricevuto alcun invito o richiesta dalla nuova Amministrazione, la Confraternita ha deciso di sfruttare il tanto lavoro fatto e quindi di esporre il Presepe nel proprio oratorio a Voltri", sottolineano ancora nel comunicato.

Quindi, la Confraternita ha invitato tutti a visitare l'allestimento nell'oratorio perché "il Presepe, per quello che rappresenta, è e deve essere uno strumento di unione e di aggregazione trasmettendo pace e serenità sia a chi lo realizza sia a chi lo ammira, vi aspettiamo e auguriamo a tutti Buon Natale".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica