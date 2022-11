"Le Ong...", "È falso". Scontro totale Vespa-Boldrini

A Cartabianca si è tornati a parlare di migranti dopo le tensioni dell'ultima settimana tra Francia e Italia per la nave Ong Ocean Viking, approdata in Francia dopo un braccio di ferro dalla quale è scaturita una crisi diplomatica tra i due Paesi. Il nodo della discussione nel programma di Rai3 è stato proprio il nodo delle Ong, che il governo italiano sta cercando di bloccare. Infatti, per quanto sia vero che la percentuale di migranti portati in Italia dalle navi delle organizzazioni non governative siano una minoranza del totale, circa il 16%, ma è anche vero che un documento di Frontex ha confermato che la loro presenza in mare sia un "pull factor" per le partenze dal nord Africa. Nello studio di Bianca Berlinguer a scontrarsi sono stati Bruno Vespa e Laura Boldrini.

Al di là della discussione sulla crisi tra Italia e Francia, il giornalista e l'ex presidente della Camera si sono scontrati sull'azione del governo contro contro le Ong. Il punto discordante tra i due ospiti di Bianca Berlinguer è stato proprio il fatto, ribadito in più volte da Laura Boldrini, che a suo dire sia inutile intervenire sulle Ong proprio perché portano in Italia una minoranza del totale dei migranti che raggiungono le nostre coste. Elemento, questo, confermato da tutti i presenti, che però è stato in qualche modo reso ininfluente da Bruno Vespa, che ha sottolineato come sia necessario trovare nel Paese una nuova cultura della legalità, che prescinde dal numero di migranti che vengono portati. " Non possiamo consentire che le navi delle Ong facciano il loro comodo ", ha detto Bruno Vespa rivolgendosi a Laura Boldrini, sottolineando la mancanza di nesso causale tra il lavoro del governo e la percentuale di persone che vengono sbarcate.