"Non ho parole", "Stia zitta". Scontro di fuoco tra Fornero e Senaldi

Nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, programma in onda su La7, è andata in scena una furibonda lite tra Elsa Fornero e Pietro Senaldi. La discussione si è fatta molto animata sulla tragedia dei migranti al largo delle coste calabresi, su cui la sinistra è andata subito all'attacco per scagliarsi contro il governo. A far discutere è stato il titolo in prima pagina de La Stampa, il quotidiano che l'1 marzo ha scelto di aprire con " Una strage di Stato ". Toni al veleno che sono finiti al centro del dibattito.

In collegamento il condirettore di Libero ha incalzato l'ex ministro del Lavoro, che a volte scrive sulle colonne proprio de La Stampa, e l'ha invitato a esprimersi su quella prima pagina: " È una strage di Stato ciò che è successo a Crotone? Risponda, mi dica il suo parere personale. Si rifiuta di rispondere alle domande di un giornalista? ". A quel punto Fornero ha preso parola e ha voluto fare un preambolo prima di intervenire su quanto accaduto domenica.

L'ex ministro del governo Monti ha rivangato un caso del passato per criticare il rispetto di Senaldi verso le donne. In particolare il riferimento è stato all'articolo di commento su Nilde Iotti: " È una sua intrinseca abitudine, è un suo modo di vedere le donne senza rispetto ". Subito dopo è tornata a parlare del dramma di Crotone, senza però entrare nel merito del titolo del quotidiano: si è limitata ad affermare che " è una gravissima strage " in cui hanno perso la vita uomini, donne e bambini " che cercavano un'opportunità nella vita ".

Successivamente Fornero ha aggiunto che a suo giudizio " ci sono tante e diffuse responsabilità ", ma non è andata oltre e ha invitato a lasciar lavorare la magistratura. A conclusione della sua dichiarazione ha colto l'occasione per lanciare una bordata al giornalista: " Quello che dovrà succedere per queste responsabilità lo decideranno i giudici. Non lo deciderò io, non lo deciderà un titolo di giornale, non lo deciderà lei. Ma oggi parliamo del rispetto, una categoria che evidentemente lei non conosce ".

Questo non è stato l'unico scontro di fuoco tra i due. Gli animi si sono accesi anche quando è stato toccato il tema della prima pagina di Libero del 2017: Senaldi ha difeso giornalisticamente il titolo "Patata bollente", annotando di essere finito vittima di un'ondata moralistica che ha travolto il giornalismo. Nel frattempo Fornero si è mostrata avvilita e ha commentato: " Senza parole ". Un'esternazione che ha fatto sbottare Senaldi: " Allora stia zitta, allora stia zitta se non ha parole perché io sto parlando ".