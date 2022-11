"Non preoccupatevi, sto bene". Il primo video di Bossi dopo il ricovero

Umberto Bossi, dopo il malore dello scorso 19 novembre, è apparso in video rassicurando i tanti sostenitori della Lega. Il fondatore del Carroccio si trova ancora ricoverato presso l'ospedale di Circolo di Varese ma è uscito dalla terapia intensiva e le sue condizioni sono in miglioramento. Fin da subito, le condizioni di Umberto Bossi, per quanto gravi, non avevano fatto temere per la sua vita. Ma è stato necessario un ricovero e alcuni accorgimenti, considerando i pregressi clinici del fondatore della Lega, colpito da un ictus nel 2004.

Ma è stato lo stesso Bossi, questa mattina, a rassicurare tutti. " Come vedete sono in ospedale, ma non preoccupatevi: sto bene ", ha esordito il Senatùr dal suo letto d'ospedale. La passione politica per Umberto Bossi è più forte di tutto e così, nonostante le precarie condizioni di salute e la prolungata permanenza in ospedale, il fondatore della Lega ha confermato la presenza ai prossimi appuntamenti del Comitato nord, da lui stesso fondato e lanciato lo scorso ottobre. Il primo evento in assoluto si sarebbe dovuto svolgere la prossima domenica, il 27 novembre, ma proprio per permettere a Umberto Bossi di partecipare è stato deciso di rinviare il tutto alla prima domenica di dicembre.

" Per cause di forza maggiore non ci sarò, ma il Comitato l'ho voluto io ed al primo incontro voglio esserci io, per cui ci vediamo il 3 dicembre a Giovenzano, sarà un grande incontro ", ha concluso Umberto Bossi. È la prima dichiarazione di Bossi dal ricovero all'ospedale circolo di Varese dove è stato sottoposto a un piccolo intervento di suturazione di un'ulcera gastrica. Tanto l'entusiasmo da parte dei sostenitori della Lega, che hanno inondato Umberto Bossi di messaggi d'affetto e di incoraggiamento. Il Senatùr è sempre stato amato dal popolo leghista, che in lui riconosce un faro dei principi originari del partito politico.