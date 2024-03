"Non si disturba chi produce ricchezza. No allo Stato che vessa"

Giorgia Meloni arriva a Trento per apporre la firma sull'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo nazionale e la provincia autonoma tridentina: " Sono contenta di essere qua nell'anno in cui la città è capitale del volontariato. Un ruolo meritato che attribuisce a Trento di grande potenziale della solidarietà, come ha detto il presidente Mattarella. Voglio sottoscrivere queste parole ". Nel frattempo, a margine della cerimonia a fianco del presidente Fugatti, la premier affronta diversi temi che riguardano più in generale il nostro Paese: a partire dal Fisco, dopo che nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha licenziato il decreto legislativo che prevede lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali dopo cinque anni e rate più lunghe per chi sta vivendo un periodo di difficoltà. " Non si disturba chi produce ricchezza ", è la netta presa di posizione del presidente del Consiglio, che dice un chiaro " no a uno Stato che vessa ", perché viene visto " come un nemico, che non collabora quando ti vede in difficoltà, è uno Stato di cui è più difficile fidarsi ". Lo Stato deve invece mettere le aziende e i lavoratori "nelle migliori condizioni possibili".

Il cambio di paradigma sull'evasione fiscale

Secondo Meloni questa sarebbe la ragione per la quale l'Agenzia delle Entrate sostiene che nell'anno solare 2023 " abbiamo avuto maggiore gettito allo Stato per circa 26 miliardi di euro ". Si sta parlando dello stesso lasso temporale in cui anche i valori del recupero dell'evasione fiscale " arrivavano al massimo storico con oltre 30 miliardi di recupero delle persone fiscali ". La premier si dice quindi orgogliosa di avere lavorato " con un approccio diverso da quello che abbiamo visto nel passato " da questo punto di vista. Invece di essere visto come un nemico, se uno Stato riesce a venire incontro ai cittadini, diventa uno Stato " del quale ti puoi fidare, uno Stato che non merita di essere aggirato. Forse è grazie anche ai principi che abbiamo scritto nella riforma fiscale - aggiunge - se nel 2023 abbiamo raggiunto il record di recupero dell'evasione fiscale ".

Sempre in ambito economico, Meloni interviene anche sul Pnrr, per il quale " oggi l'Italia è una nazione modello ed è una cosa di cui vado molto fiera ". In ogni caso, rinegoziare il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza " si poteva e si doveva fare " in quanto all'epoca ci si trovava " in una in realtà diversa rispetto a quella in cui ci si trovava quando il Pnrr è stato scritto " Sull'autonomia invece, c'è in ballo una sfida " che non piace a tutti ", sottolinea, ma si tratta di un provvedimento che " risponde al principio di responsabilità ". Nella prospettiva internazionale, pur nelle tante difficoltà, l'Italia viene percepita come " un'economia solida " e questo diventa " molto importante perché è un fatto di serietà ". Un aspetto che definisce proprio la solidità della nostra economia sono i titoli di Stato: " Abbiamo raggiunto il record di titoli di Stato italiani sul mercato estero ", specifica il capo del governo.

Meloni: "Sul dossieraggio fatti vergognosi"