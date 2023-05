“Non si può dire non abbiano senso…”. Sala torna sui Cpr

A Milano il caso dei Cpr continua a spaccare la maggioranza rossa di Palazzo Marino. Mentre dall'assessore alla Sicurezza e dal sindaco arriva un'apertura, seppure condizionale, dai consiglieri di centrosinistra non c'è la stessa visione. Il tema è ricorrente a Palazzo Marino e il sindaco viene spesso interrogato sulla questione, fornendo spesso risposte non convergenti.

" Il Cpr se nasce per essere un limbo dove in maniera corretta e con misure giuste vengono gestiti i pre-rimpatri, non si può in principio dire che non ha senso ", ha dichiarato oggi a margine della seduta del consiglio comunale. Nel sottotesto della sua risposta si evince una critica alla sua stessa maggioranza, che sul tema sta ponendo, come al solito, questioni ideologiche che non portano ad alcun risultato concreto. La sinistra che supporta Sala è chiusa al dialogo ma questa non è una novità e il sindaco non può svegliarsi per rendersene conto solamente ora, quando la questione sicurezza a Milano è diventata incontrollabile e da parte sua è sorto lo scrupolo di voler fare qualcosa dopo anni di immobilismo e, in qualche modo, di avvallo.

" Il tema è certamente come va gestito, ma quel che bisogna capire è chi sono le persone che ci finiscono dentro, quanto ci rimangono e perché ", ha aggiunto il sindaco di Milano, che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con il prefetto e con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, proprio per discutere sulle misure da adottare per riportare a Milano lo Stato e la sicurezza di cui la città ha bisogno. " Ascoltando il prefetto mi dà un quadro dei presenti nei Cpr di un numero significativo di persone che hanno precedenti gravi per violenze e quindi persone per cui c'è una logica di rimpatrio. È una situazione che va letta molto tecnicamente, se ci fermiamo a dire 'Cpr si' o 'Cpr no' facciamo un errore ".