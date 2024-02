"Vi dico perché non sta in piedi": Cacciari affossa il centrosinistra

"Non sta in piedi", Cacciari affossa il centrosinistra

La scarsa solidità di base e le divisioni interne sono il tallone d'Achille del centrosinistra: a esserne convinto è Massimo Cacciari, che analizza la situazione delle due principali coalizioni, anche in vista delle prossime tornate elettorali.

"Più o meno sono alla pari, se la potrebbero giocare" , considera la conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber, "allora perché questa separazione, visto che è matematicamente certo che diviso il centrosinistra non potrà mai battere la destra che è in questo momento al potere? Qual'è il problema?".

"I problemi sono quelli culturali, strategici che non abbiamo qui il tempo di poter affrontare" , replica Cacciari, "ma la cosa mi pare piuttosto elementare da un punto di vista empirico" . "Bene o male il centrodestra, così come è assemblato oggi, dura dal 1994, ormai da trent'anni, perché in sostanza è quella roba lì', cioè Forza Italia, la Lega, la destra, non è mai cambiato nel tempo" , precisa l'ex primo cittadino di Venezia. "È quella roba lì, cioè si è sempre ritrovato nei momenti elettorali, nei momenti in cui si trattava di dovere formare un governo" , prosegue Cacciari, "hanno fatto un gioco delle parti, si sono divisi fra di loro, certamente ci sono anche delle differenze strategiche tra i varti partiti che lo compongono, ma poi alla fine hanno un'esperienza lunga e condivisa, a differenza di quello che è avvenuto nella sinistra".

Questioni di non trascurabile rilevanza, precisa il filosofo, per il quale è quasi impossibile parlare di uno schieramento unico e unitario nell'opposizione. "Ma cosa parliamo di centrosinistra?" , domanda polemicamente Cacciari, che poi precisa il perché di quell'affermazione. "Che cosa c'entra il Movimento CinqueStelle con il Partito Democratico dal punto di vista della storia, della cultura?" . "Ma abbiamo dimenticato dove nascono i CinqueStelle?" , prosegue l'ex sindaco della città lagunare, "i CinqueStelle nascono in una totale, direi proprio, diversità culturale con tutta la storia del Partito Democratico".