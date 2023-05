"Non venire". La "supplica" alla Schlein dell'unico vincitore del Pd ai ballottaggi

Qual è l'unico modo per un candidato di centrosinistra di vincere un'elezione amministrativa? Semplice: non avere a fianco a sé il leader del Partito Democratico a un proprio comizio. Lo ha capito perfettamente Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza neoeletto proprio nelle scorse ore. Il primo cittadino del comune veneto è stato l’unico esponente di centrosinistra a essersi riuscito a imporre (seppur di un'incollatura) nei sette capoluoghi di Provincia che erano andati al ballottaggio nelle regioni a statuto ordinario. E la sua ricetta del successo è stata pressoché basilare, per quanto efficacissima: implorare Elly Schlein a non presentarsi ai suoi discorsi in piazza.

La mossa vincente del nuovo sindaco di Vicenza

Del resto, già in occasione del primo turno, Possamai aveva deciso di non invitare la segretaria del Pd durante la campagna elettorale. Il candidato 33enne si era affidato al metodo che aveva condotto Damiano Tommasi alla vittoria in quel di Verona, città simbolo del centrodestra che un anno fa sembrava assolutamente espugnabile: ovvero puntando tutto sul fatto di essere un "civico" che un politico. E così, per precisa imposizione del neosindaco di Vicenza, la Schlein non si è mai presentata per sostenerlo nel ballottaggio: " Dobbiamo costruire una campagna tutta calata sulla città - aveva dichiarato Possamai - sui temi di Vicenza. Per questo la scelta di non chiamare i big del Pd, come invece hanno fatto con il centrodestra i nostri avversari ". Già capogruppo dem nel Consiglio regionale del Veneto, Possamai è sempre stato piuttosto lontano da tutto quello che rappresenta la Schlein: non a caso era uno dei sostenitori di Stefano Bonaccini, sconfitto poi alle primarie dalla nuova segretaria del Partito Democratico. Ora è riuscito a strappare la città al centrodestra.