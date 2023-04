Notte tranquilla in ospedale per il Cav. I suoi fanno quadrato: "Forza Italia è Berlusconi".

Ancora una notte tranquilla, la quarta, per Silvio Berlusconi, che da mercoledì è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele per curare un'infezione polmonare. I parenti e gli amici si presentano ogni giorno presso il padiglione in cui il Cavaliere è ricoverato per una visita e di giorno in giorno escono sollevati dal reparto, segno che la situazione si sta evolvendo correttamente. Lo ha spiegato anche il professor Alberto Zangrillo, amico e medico di fiducia dell'ex premier: " Sono sereno, la situazione è difficile ma risponde alle terapie ".

Ieri, oltre al medico, l'unico a parlare con i cronisti è stato Luigi Berlusconi, che ha rassicurato sulle condizioni di salute del padre. Nemmeno oggi sono in programma emissioni di bollettini da parte dell'ospedale. L'unico è stato finora rilasciato giovedì, a 24 ore dal ricovero, con la conferma della presenza di una forma cronica, e non acuta, di leucemia.