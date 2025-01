Nuova vita per Virginia Raggi: ecco di cosa si occuperà

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova vita per Virginia Raggi. Reduce dalla batosta alle elezioni comunali del 2021, l’ex sindaca di Roma e attuale consigliera comunale del Movimento 5 Stelle in Campidoglio ha accantonato (per il momento) la politica: sarà speaker dell’agenzia di eventi Sands Entertainment di Pisa. Per intenderci: lo stesso incarico per cui il Movimento attacca ciclicamente Matteo Renzi. A confermare l'incarico è stata la stessa società, la cui mission è quella di "rispondere ad esigenze specifiche dei clienti sul mercato internazionale che scelgono di comunicare attraverso Sport e Spettacolo".

“Virginia porterà la sua esperienza di gestione e motivazione nelle aziende” l’annuncio della Sands Entertainment. Secondo quanto riferito, la Raggi si occuperà di temi a lei cari come l’ambiente, le risorse umane e la leadership femminile. "Comincia questa nuova avventura Virginia, porterà la sua esperienza di gestione e motivazione nelle aziende" si legge sul sito, anche se non è chiaro se la pentastellata mollerà la poltrona da consigliera.

Dopo aver ripreso l’attività di avvocato, la Raggi ha deciso di intraprendere una nuova strada, anche se non è da escludere un suo ritorno in prima linea in politica, soprattutto in vista delle elezioni politiche fissate nel 2027.

I dissidi con Giuseppe Conte sono noti a tutti - si è persino parlato di un suo ruolo nel presunto nuovo partito di Beppe Grillo e Alessandro Di Battista - ma il suo nome è già stato accostato a una candidatura in Parlamento: in base alle nuove – rivisitate – regole del Movimento 5 Stelle, l’ex prima cittadina starebbe svolgendo il suo secondo mandato, poiché la consiliatura tra il 2013 e il 2015 non dovrebbe essere considerata un mandato.