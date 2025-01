“Occupa il suo tempo cosi?”. Luca e Paolo sferzano il sindaco Gualtieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la giunta romana, politica e social sono due strade parallele: non si incontrano mai. Alle prese con il suo profilo social ufficiale, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, colleziona un’altra gaffe, l’ennesima. Ma questa volta, oltre a ricevere i commenti negativi degli utenti, finisce nel mirino del duo comico Luca e Paolo, all’anagrafe Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

In occasione della prima puntata del 2025, a Di Martedì, il programmo politico serale condotto da Giovanni Floris, l’invettiva satirica di Luca e Paolo è quasi interamente dedicata alle prodezze del sindaco dem Gualtieri e della sua squadra social. Il video è tanto breve quanto surreale. Due ragazze, con un motivetto quantomeno strano, cantano le “grandissime” imprese della giunta democratica romana. Dalle “strade asfaltate” ai “lavori” in corso, passando per “i cantieri” sempre presente nella Capitale. Chitarra in mano, le due giovani non riescono ad azzeccare la nota giusta.

Da qui il commento di Paolo: "La nostra vuole essere una politica costruttiva. Ci sono dei politici che vengono raggirati da dei social media manager senza scrupoli, questo è ovvio" , premette Paolo. "Guardiamo questo video di un minuto e chiediamoci solo perché" , aggiunge Luca. "Parlano di Roma chiaramente", "Guarda che cerca la nota... ", commentano l’inizio del video.