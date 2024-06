"Occupazione abusiva di un immobile". E l'Inps ottiene dal partito di Fratoianni oltre 70mila euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Ilaria Salis non è l'unica ad aver problemi con le case, perché pare che nel gruppo Avs anche uno dei partiti che lo compone, Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, abbia problemi di occupazioni. Stando a quanto rivelato dalla testata online Open, infatti, il partito aveva un contenzioso aperto con l'Inps per una somma superiore a 70mila euro. È quanto emerge dal bilancio appena pubblicato, dove risulta un passivo di 73.187 euro. L'Inps, tempo fa, aveva aperto un contenzioso " a fronte di una asserita occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’istituto da parte di un circolo territoriale ".

Tutto nasce nel 2016, anno in cui pare sia iniziata l'occupazione abusiva. Sinistra italiana ancora non esisteva, si chiamava Sel e il suo coordinatore era già Fratoianni. Quando poi, nel 2018, Sel è confluita in Sinistra italiana, si è portata dietro anche le beghe legali, tra cui anche questa. Alla luce di questo, non stupisce la posizione di Fratoianni al fianco di Salis sulle occupazioni, che non è quella di Angelo Bonelli, che ha preso immediatamente le distanze dai due. E chissà se la neo-eletta in parlamento seguirà l'esempio di Sinistra italiana e salderà il suo debito con la Città di Milano. I soldi, adesso, non le mancheranno di sicuro.

Ora pare che il partito abbia deciso di sanare il suo debito, anche perché ormai è diventato proprietario di un immobile a San Giuliano Milanese. Ma nessun acquisto da parte di Fratoianni: come rileva sempre Open, infatti, due famiglie di Bari, e una di Milano, che ne erano proprietarie hanno deciso di regalare con donazione un negozio di 32 metri quadrati con annessi due locali cantina da 8 metri quadrati al partito di Fratoianni. Sinistra italiana, per altro, era già occupante di quello spazio, che ora è entrato nelle disponibilità del partito.

Il sito diretto da Enrico Mentana ha rilevato anche una seconda anomalia nel bilancio, oltre a quel passivo per l'occupazione, pari a quasi 27mila euro. Si tratterebbe di una ammenda amministrativa che il partito avrebbe preso per attività di affissione pubblicitaria abusiva.

In ogni caso, nonostante questi due esborsi, pare che il partito di Fratoianni sia in ottima salute, con un avanzo di 240.201 euro, decisamente superiore rispetto ai 75.367 euro dell'anno precedente. Un bel passo avanti per Sinistra italiana, che ha potuto contare sull'autotassazione degli eletti in parlamento.