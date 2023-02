"Offendi le forze dell'ordine". Salvini zittisce Saviano

Continua la strumentalizzazione politica della sinistra del naufragio di Cutro, in Calabria, vergognosamente utilizzato per attaccare il governo Meloni. Tra i tanti che hanno tentato l'assalto all'esecutivo con ragioni pretestuose, solo per influenzare l'opinione pubblica, c'è anche Roberto Saviano. Con un tweet, lo scrittore attacca: " Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi siete stati voi a fermare le Ong, a rendere il tratto di mare di fronte alle coste di Crotone sguarnito. Le Ong avrebbero salvato i naufraghi di cui oggi il mare ci restituisce i corpi. Le Ong avrebbero impedito la tragedia ". La replica di Matteo Salvini è netta.

Chiunque abbia seguito anche solo di sfuggita le cronache degli ultimi anni relative ai migranti e alle organizzazioni non governative, sa perfettamente che il tweet dello scrittore è viziato da una bugia di base: le navi della flotta civile non operano su quella rotta. Non ci sono mai state e, probabilmente, non opereranno mai su quella rotta, perché vorrebbe dire chiedere il porto alla Grecia. L'Italia è ben più distante rispetto al Paese ellenico e qualunque elucubrazione e strategia non riuscirebbe a giustificare una richiesta all'Italia. Inoltre, le forze dell'ordine e militari del nostro Paese fanno un lavoro di pattugliamento e soccorso straordinario nelle acque di competenza italiana. Le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza rischiano spesso la vita degli uomini a bordo per effettuare gli interventi sui barchini in pericolo, come dimostrano le centinaia di arrivi a bordo delle imbarcazioni militari.